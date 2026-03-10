歴代最長タイ…SGAがシーズン連続20得点超え試合数でチェンバレンと並ぶ126試合に到達

3月10日（現地時間9日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでデンバー・ナゲッツ戦に臨んだ。試合は第4クォーター残り2分2秒でサンダーが8点差をつけた。

するとアウェーのナゲッツが徐々に追い上げ、残り1分5秒にニコラ・ヨキッチが3ポイントシュート、残り31.2秒にはフローターを成功させて1点差へ迫る。

サンダーはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が長距離砲を沈めて4点差へ広げるも、今度はヨキッチが3ポイントでお返しし、サンダーのファウルでジャマール・マレーがフリースロー1本を沈め、残り8.5秒でタイスコアに。

しかし、サンダーはタイムアウト明けにSGAが残り3.3秒に右ウイングからステップバックスリーを放り込み、これが決勝弾となって129－126でサンダーが制した。



同点13度、リードチェンジ17度を数えた激戦を制したサンダーは6連勝とし、ウェスタン・カンファレンスならびにリーグトップの51勝15敗とした。

この日はSGAがゲームハイの35得点15アシストに9リバウンドと大暴れ。さらにジェイリン・ウィリアムズが7本の3ポイントを沈めて計29得点に12リバウンド3アシスト2ブロック、エイジェイ・ミッチェルが24得点3アシスト、アイザイア・ジョーとジャレッド・マケインがそれぞれ13得点で続いた。

なかでもSGAはフィールドゴール成功率66.7パーセント（14／21）、3ポイント成功率42.9パーセント（3／7）、フリースロー4本をすべて決め切り、0ターンオーバーという驚異的なパフォーマンスで勝利へけん引。

そして、昨シーズンのMVPは、2024年11月2日から続いていたレギュラーシーズン連続20得点超え試合数を126へ伸ばし、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか／126試合）が1961年から1963年にかけて残したNBA歴代最長記録へ並んだ。

13日にホームで開催されるボストン・セルティックス戦で、SGAが出場して20得点以上を奪うことになれば、NBA新記録を樹立することになるだけに、次戦も必見だ。

