WBC8強の韓国、主砲のSNSが台湾ファンの批判で荒れるも…自国メディア“余裕の切り返し”「事実上の絶賛」

事実上の絶賛だ。紙一重の差でWBC準々決勝進出に失敗した台湾の野球ファンが、韓国代表ムン・ボギョンのインスタグラムを“襲撃”した。

リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦でオーストラリアに7-2で勝利した。この日の勝利でプール戦績を2勝2敗とした韓国は、失点率の差でオーストラリアと台湾を抑えて、奇跡のような準々決勝行きを決めた。

「5点差以上、2失点以下の勝利」が必要だった韓国は絶望的な突破条件をクリアし、念願のマイアミ行きのチケットを手にした。韓国は来る14日午前、米マイアミのローンデポ・パークでプールDの1位と準々決勝を戦う。プールDはドミニカ共和国とベネズエラの突破が有力視されている。

オーストラリア戦も、勝負所でムン・ボギョンが快音を鳴らした。チェコとの初戦で満塁本塁打を放ったムン・ボギョンは、日本戦で2点適時二塁打と守備での闘魂を見せたのに続き、オーストラリア戦でも必要なタイミングに打点を挙げた。

2回の先制2ラン本塁打、3回の適時二塁打、5回の適時打など3安打4打点の大活躍を披露したムン・ボギョンは、1次ラウンドで大会トップの11打点を記録。韓国代表選手としても、2009年大会にキム・テギュンが記録したWBC最多打点とタイに並んだ。

ムン・ボギョン（写真提供＝OSEN）

そのムン・ボギョンの“せいで”、台湾の野球ファンは自国が1次ラウンドで敗退してしまったと考えたのだろうか。韓国の準々決勝進出が確定すると同時に台湾の脱落が決まるやいなや、台湾の一部ファンはムン・ボギョンのインスタグラムに殺到し、悪質なコメントを浴びせた。

9回表に韓国が1点を得て7-2とした直後、ムン・ボギョンはバットを振るそぶりを見せず、3球三振ですぐに打席を退いた。台湾は準々決勝進出に「韓国が8得点以上、オーストラリアが3失点以上で韓国が勝利」という条件が必要だったが、韓国が7得点にとどまったことで、この時点で突破の可能性が消滅。そのため、ムン・ボギョンに批判の矢が向いた形だ。

試合直後、ムン・ボギョンが「行こう、マイアミへ！」と綴って投稿した写真には、文脈のない露骨な非難のコメントが多数寄せられていた。

（画像＝ムン・ボギョンInstagram）

ただ、すぐに韓国のファンも応援コメントを残すと、一部の台湾ファンの非常識な行動を代わりに謝罪し、自重しようという台湾ファンたちの声も大きくなった。

結果的に、ムン・ボギョンの活躍が対戦相手のファンにも強く印象付けられたといえるだろう。

（記事提供＝OSEN）