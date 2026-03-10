「ついに戻ってきた」「ブラジルのようだ」南アフリカ代表の“W杯用”新ユニホームにファン歓喜！ 「2010年を思い出させる」

「ついに戻ってきた」「ブラジルのようだ」南アフリカ代表の“W杯用”新ユニホームにファン歓喜！ 「2010年を思い出させる」