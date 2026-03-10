「ついに戻ってきた」「ブラジルのようだ」南アフリカ代表の“W杯用”新ユニホームにファン歓喜！ 「2010年を思い出させる」
南アフリカサッカー協会が先日発表した北中米ワールドカップに向けた南アフリカ代表のホームユニホームが注目を集めている。
自国開催だった2010年のW杯時にユニホームサプライヤーだったアディダス社と新たにパートナーシップを締結。同協会の公式サイトによれば、今回、その当時着用していたユニホームからインスピレーションを得たという。
象徴的なイエローを基調とし、グリーンも施されている。また、互い違いに組み合わされたラインが特徴的なデザインは、南アフリカの「12の公用語」を意味している。
この新ユニが公式SNSで公開されるとファンからは「絶対に買う」「2010年を思い出させる」「ついに戻ってきた」「ブラジルのようだ」「美しい」「シンプルにしてくれてありがとう」といった声が寄せられている。
2010年以来、16年ぶりのW杯出場となった南アフリカは、北中米大会のグループステージでメキシコ、韓国、欧州プレーオフパスDの勝者と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】南アフリカ代表新ユニも！世界各国の北中米W杯"本大会用ユニホーム"を一挙公開！
