Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥·¥ë¥Ðー¥Ø¥¢¤ò¥Ñ¥ê¤ËóÓ¤«¤»¤ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁ´¤Æ¤¬´°àú¤Ç¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¤ÎÀ¼
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç²á¤´¤¹Èþ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛStray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È①～③¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¶õ¹Á¥³ー¥Ç
¢£Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥Ñ¥ê¤Î³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëLOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë¤Î2026½©Åß¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÂÚºßÃæ¡£Instagram¤Ç¤Ï¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥¦¥§¥¢¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤ò3¤Ä¤ÎÅê¹Æ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ç¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥·¥ë¥Ðー¥Õ¥ìー¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¹â¤á¤¿¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖCan¡Çt wait¡ÊÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¡¢¥·¥çー¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Êー¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡£11¡¢12ËçÌÜ¤ÏÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥àー¥É¤Ç¤¸¤Ã¤È¥«¥á¥é¤òÇÁ¤¹þ¤à¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï2¤ÄÌÜ¤ÈÆ±¤¸¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ñ¥ê¤Î³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡£8～11ËçÌÜ¤Ï¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤Ã¤È¤ËåºÎï¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹ÍÍÎÉ¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬´°àú¤Ç¸«¹û¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¹âµ®¤ÇÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¥Ñ¥ê¥¸¥ã¥ó¤Î´é¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥Ñ¥ê¤Î¥Ô¥ê¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤ËÆëÀ÷¤ß¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£