雑誌『BARFOUT!』の公式SNSで、佐久間大介（Snow Man）の掲載カットが公開され、「美しい」と話題を集めている。

【写真】立ち姿が美しい佐久間大介／『BARFOUT!』2026年3月号表紙（佐久間大介）／向井康二が撮影した佐久間のバレエシーン（「EMPIRE」MVオフショット）

■佐久間大介の美しい立ち姿に「もはや芸術」の声

佐久間は2月20日に発売された『BARFOUT!』3月号の表紙に登場。インタビューでは、主演を務める映画『スペシャルズ』（公開中）について語っている。

この度公開されたのは、佐久間が片足を床と水平にまっすぐと上げ、つま先に手を伸ばしたカット。全身白の衣装を軽やかに身に纏い、まるでバレエダンサーのように美しい立ち姿でポーズをとっている。ライトで照らされた佐久間は、黒バックに浮かび上がるように神々しく輝いた。

小学生の時にバレエを習っていたことで知られる佐久間が魅せた美しい姿に、SNSでは「透明感すごっ」「AI疑うレベルで美しすぎる」「神々しいまでに美しい」「ほんとに綺麗」「素晴らしい体幹と美しさ」「もはや芸術」「部屋に飾りたい」「発光してる」など、称賛の声が続々と寄せられている。

■写真：『BARFOUT!』2026年3月号表紙（佐久間大介）

■写真：向井康二が撮影した佐久間大介のバレエシーン（「EMPIRE」MVオフショット）