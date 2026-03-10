10日14時現在の日経平均株価は前日比1140.50円（2.16％）高の5万3869.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1385、値下がりは186、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を299.49円押し上げている。次いでファストリ <9983>が77.81円、東エレク <8035>が72.20円、レーザーテク <6920>が55.22円、豊田通商 <8015>が43.52円と続く。



マイナス寄与度は17.15円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が7.9円、ローム <6963>が6.28円、キッコマン <2801>が4.68円、アサヒ <2502>が4.31円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落はサービス、食料、陸運の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、機械、ガラス・土石、電気機器、卸売、その他製品と続いている。



※14時0分11秒時点



株探ニュース

