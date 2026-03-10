インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子の樋口新葉が9日、自身のインスタグラムを更新。「この度22年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました」と報告し、プロ転向も表明した。樋口には元世界女王のエフゲニア・メドベージェワ（ロシア）をはじめ、労いのメッセージが殺到している。

北京五輪で団体銀メダリストとなった25歳の樋口。シーズン開幕前に、今季限りでの現役引退を表明していた。この日は「【ご報告】」として改めて競技からの引退を伝えた。「今日は3月9日、サンキューの日です。 これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。 本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」とつづった。

今後についても説明。「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。 引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います」と意欲を込めた。

樋口の投稿には、共に戦った選手たちも反応。“親友”で平昌五輪銀メダリストで世界選手権2連覇のメドベージェワが日本語で「おつかれさま」とハートの絵文字付きでコメントしたほか、平昌五輪女子代表の宮原知子さんが「これからもばっちょらしくいてな！」、2010年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが「面白いスケート楽しみ」とメッセージを寄せるなど、様々な声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）