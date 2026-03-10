俳優の谷原章介（53）の長男・谷原七音（ななと、22）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。デビューのきっかけについて語った。

この日は同局ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」で共演する俳優の竹財輝之助とそろって登場。デビューのきっかけが「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」と明かされると、七音は「僕が自分で応募して」と打ち明けた。

「ずっと芸能界に興味があったんですけれど。なかなかうまくいかないっていうことの方が多くて」と続け、「どこか、背水の陣じゃないですけれど、時間がないとか焦りみたいなのもどこかにあって。これでどうにか、みたいな気持ちで」と振り返った。

当時は20歳で、「同世代の20歳の俳優さんとか、みんな活躍してらしたので。自分は何もできてないなって焦りが凄くずっとありましたね」と明かした。

七音は「第37回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でフォトジェニック賞を受賞した。

また七音は俳優のいしだ壱成と元タレントの三宅えみさんの間に生まれ、3歳の時に母と章介が再婚。芸能一家で育った。