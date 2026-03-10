ハライチ澤部、ゲスト出演した“クズ職人”俳優のトーク内容を心配「止められないですか？事務所から」 生放送で過去の失敗＆恋愛事情を次々暴露
俳優の竹財輝之助（45）が10日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。ぶっちゃけトークを展開し、番組MCのハライチ澤部も思わず心配する場面があった。
【写真】竹財輝之助の妻、俳優の藤真美穂
この日竹財は、福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）で共演する谷原七音とともにゲスト出演。私生活やドラマ撮影現場の裏話を語った。
竹財といえば、ここ近年で不倫夫キャラが定着し、SNS上などでは“クズ職人”の異名を取ることも。番組では役作りの参考になった体験などを語った一方、俳優としてデビューした若かりしころの失敗談、学生時代の恋愛事情などを次々にぶっちゃけた。
このトークを目の当たりにした澤部は「すごいですね。止められないですか？事務所から『あの時代の話はもうテレビでしないでくれ』って」と竹財を心配。これに竹財は「実は今日、言われてますけど…あまりやめといてとは」と苦笑いを浮かべ、澤部も「言われてた！」と驚きのあまり声を上げた。
しかし飾らない竹財の姿に澤部は「竹財さん、めっちゃかっこいい」と一言。岩井勇気も「嘘がないから」と感心した様子だった。
【写真】竹財輝之助の妻、俳優の藤真美穂
この日竹財は、福士蒼汰が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00）で共演する谷原七音とともにゲスト出演。私生活やドラマ撮影現場の裏話を語った。
このトークを目の当たりにした澤部は「すごいですね。止められないですか？事務所から『あの時代の話はもうテレビでしないでくれ』って」と竹財を心配。これに竹財は「実は今日、言われてますけど…あまりやめといてとは」と苦笑いを浮かべ、澤部も「言われてた！」と驚きのあまり声を上げた。
しかし飾らない竹財の姿に澤部は「竹財さん、めっちゃかっこいい」と一言。岩井勇気も「嘘がないから」と感心した様子だった。