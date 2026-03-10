ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックで「雪上のマラソン」と呼ばれる距離スキーの新田佳浩選手（４５）は、冬季で日本選手最多となる８度目のパラ出場を果たした。

体力の衰えと闘いながらもがく背中を見せることで、若手に何かを感じ取ってもらいたい――。そんな思いで１０日からレースに臨む。（江原桂都）

「おじいちゃんのために金メダルを取る」

３歳のときに祖父が運転するコンバインに左腕を挟まれ、肘から先を失った。小学３年で距離スキーを始め、「事故を悔やみ続けるおじいちゃんのために金メダルを取る」と奮起した。１９９８年の長野大会に初めて出場。４大会目のバンクーバーで誓いを果たした。

獲得したメダルは金３、銀１、銅１の５個を数え、２０２２年の北京大会を最後に第一線から退くつもりだった。終わってみたら表彰台に届かず、けがもあって不完全燃焼だとの思いも残った。

帰国直後、後輩たちと食事をしていたときのことだ。「新田さん、やめないでくださいよ」。北京で金メダルを獲得した川除（かわよけ）大輝選手（２５）から言われた。エースのバトンを渡した相手からの言葉に思い直した。「現役を続けながら次の世代に教えられることが、まだあるはずだ」

「ハイパフォーマンスな競技者であり続けたい」

新たな高みを目指し、全身の筋肉をバランス良く鍛えるピラティスを始めた。上半身と下半身を無理なく連動させられれば、少ない力で推進力を生むことができると考えたからだ。スピードスケートなど動きに共通点がある他競技の指導者を訪ね、教えを受けた。

不惑を超え、できないことが増えたからこそ、少しでも競技力の向上につながりそうだと思ったことはどんどん取り入れた。川除選手は「ベテランなのに考え方が柔軟。新しいことを吸収する向上心は見習いたい」と話す。

「自分がチームを引っ張る思いでやってきたが、チーム全体を考えると、若返りを図っていかないといけない」。新田選手は言う。でも勝負を降りたわけではない。「選手としてやっている限りはハイパフォーマンスな競技者であり続けたい」。自分が貪欲にメダルを目指すことが、日本の距離スキーのレベルアップにつながると信じている。