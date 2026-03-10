Photo: 山科拓郎

仕事から帰ってきて、一日中履いていた革靴やタイトなスニーカーを脱いだ瞬間の「ふぅっ……」と息をつくあの解放感。

私たちの足は、毎日思っている以上に窮屈な思いをしていて、気づかないうちに疲労が溜まっている気がします。家の中や近所を歩くときくらいは、足を思いっきり甘やかしたい。

そんな願いを叶えてくれそうなアイテムが「kind SETTA」。その名の通りお馴染みの“雪駄”が毎日の暮らしにどんなふうになじんでくれるのか、リアルな履き心地をレビューしてみたいと思います！

ルーフバルコニーで深呼吸。足裏が喜ぶ朝の定番に

まずは、朝の新鮮な空気を味わうべく、自宅のルーフバルコニーで「kind SETTA」を履いて過ごしてみました。

足を入れた瞬間、「あ、これすごく気持ちいい……！」と思わず声が出ました。裸足でいるよりも足裏がしっかり守られている安心感がありつつ、5本の指はパッと自由に解放されているこの感覚。

足裏のアーチにスッと沿ってくれるフットベッドのおかげで、コーヒー片手にルーフバルコニーにただ立っているだけでも自然と背筋を伸ばしたくなります。

テレワーク中のちょっとした気分転換や、夕涼みのリラックスタイムにも、スッと履けてスッと脱げるこの手軽さがすっかりお気に入りになりました。

「雪駄＝足が痛い」のイメージが覆るフィット感

「雪駄」というと、お祭りで履くような、底がペラペラで歩くと足の裏が痛くなってしまうイメージがありませんか？ 実は私も「kind SETTA」を履くまではそう思っていました。

この「kind SETTA」、足裏の形に合わせた立体的な構造になっていて、足を入れると土踏まずのくぼみやかかとの丸みにピタッと吸い付くようにフィット。

ちょっとしたリカバリーサンダルや高機能スニーカーのようなホールド感があって、コンクリートの上を歩いても足への当たりがやわらかく感じました。

指でギュッと「地面を掴む」感覚がクセになる

個人的に一番「おっ」と思ったのが、足の指を自然に使える設計になっているところです。

本来、雪駄は「小指をフックするように引っ掛けて歩く」のが粋で正しい履き方だそう。一方、「kind SETTA」は指の下あたりに絶妙な凹凸があって、歩くたびに無意識のうちに足の指でギュッと掴み、踏ん張るような動きができるんです。

コルクPU素材の優しい風合い

健康志向のサンダルって、どうしてもデザインが野暮ったくなりがちなのが悩みの種。でも、「kind SETTA」は表面にコルクPU素材を使っていて、和の雰囲気がありつつもモダンで温かみのあるデザインに仕上がっています。

足裏へのサラッとした肌触りもすごく良くて、汗ばむ季節でもベタつかずに履けそう。

黒 Image:ERGONOMIC SHOES モノトーン Image:ERGONOMIC SHOES ビビット Image:ERGONOMIC SHOES パステル Image:ERGONOMIC SHOES

カラーバリエーションは、お好みで選べる4色をラインナップ。王道で引き締まった印象の「黒」や、シックで大人っぽい「モノトーン」は、どんなスタイルにもスッとなじんでくれそう。一方で、足元にパッと彩りを添えてくれる「ビビット」や、ふんわり優しい色合いの「パステル」も魅力的です。

いかにもな「健康グッズ感」がないので、玄関に出しっぱなしにしておいてもインテリアの邪魔になりにくいのがうれしいです。

足のプロが本気で作った、ご褒美のような一足

実はこの雪駄、長年トレーニングシューズの開発に携わってきた「靴のプロ」が立ち上げたブランド・ERGONOMIC SHOESによるもの。

「自分の足に合う靴がない」「指がうまく動かせない」という人々のリアルな声から生まれたと聞いて、この心地よさにも納得がいきました。

毎日当たり前のように繰り返す「歩く」時間。たまにはいつもの靴をお休みして、足をのんびりさせてあげるのもいい気分転換になりそうです。

