¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î¥¢¥ê¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ò»¦³²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤âÊóÉü¤ò³«»Ï¤·¡¢ÃæÅì¤¬Àï²Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì¤â¹ñ¤âÄ¶¤¨¤ÆËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¿Í¡¹¤¬Ê¬¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ï¤ê´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯»öÂÖ¤¬½ªÂ©¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æº£½µ¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Í§¤À¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎËâ½÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿®Ç°¤Î²¼¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£·î£¶Æü¸ø³«¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¡±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡×¤Ç°¤¤Ëâ½÷¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿£²£°£²£´Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£¥ª¥º¤Î¹ñ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Ï¡Ö°¤¤Ëâ½÷¡×¤Î°Ì¾¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤éÁÂ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡È¥«¥ó¥¶¥¹¤«¤éÍè¤¿¾¯½÷¡É¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Ï¡¢·èÊÌ¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¡¦¡ÖÁ±¤¤Ëâ½÷¡×¥°¥ê¥ó¥À¤ÈºÆ¤Ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Á±°¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¡£°¤¤Ëâ½÷¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÏËÜÅö¤Ë°¤Ê¤Î¤«¡¢¸¢ÎÏÂ¦¤ËÅÔ¹ç¤¬°¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤È¸«¤Ä¤áÄ¾¤µ¤»¤ë»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤«¤é¸«¤ì¤Ð°¤À¤¬¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÀµµÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿±Ç²è¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿Í§¤¬Æ»¤òÊ¬¤«¤Ä¤Ï¤«¤Ê¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»þ¤¬¤¿¤ÁÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¼é¤ë¤â¤Î¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î²ò»¶¥é¥¤¥ÖÁ°Ìë¤Î²ñÏÃ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÕ¤Ç¤¿¤¤²»³Ú¤ä¡¢¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤´ê¤¤¤ò´Ó¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Ï¤«¤Ê¤µ¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏºÇ¸å¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò²¿¤È¸Æ¤Ö¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê»ëÅÀ¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤ì¤À¤±Ê¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤âÂÐÎ©¤Ïµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤à¤Ê¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£À¤³¦¾ðÀª¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¸À¤Ç¤ÏÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¹ñ¤âÈ©¤Î¿§¤â¿®¾ò¤â°ã¤¦¿Í¡¹¤¬Ê¬¤«¤ê¹ç¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤Æ¤Û¤·¤¤±Ç²è¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£