²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¡¡ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë¶¦´¶¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤¡Ø´·¤ì¡Ù¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤Î²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤¬£±£°Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¥º³¦¤Îµð¾¢¡¦¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ë³Ø¤ÖàÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»öá¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡²®ÌîÌÜ¤Ï¥¸¥ã¥º¡¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥Ï¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤¬¸ì¤ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê±éÁÕ¤ÎÆ°²è¤ò°úÍÑ¡£¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¤é¤ÈÌ¾¶Ê¡Ö£Ó£ï¡¡£×£è£á£ô¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿ºÝ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¥³¡¼¥É¤òÃÆ¤¡¢Ä¾¸å¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤Ã¤¿¡×¡ÖÊø²õ¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Þ¥¤¥ë¥¹¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¥³¡¼¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ë¥Ï¡¼¥Ó¡¼¤Ï¶Ã¤¡ÖÀèÆþ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²®ÌîÌÜ¤Ï¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÁÛÄê³°¤Î»ö¤¬µ¯¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤¿¤¤¤¬¤¤¡Ø´·¤ì¡Ù¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤òÃ¯¤«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤À¤·¡¢Ã¯¤«¤¬º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ø³Î¾Ú¤¹¤ë¡Ù»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ»þ¡¹¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø¼ºÇÔ¡Ù¤Èßà°õ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤¤¤È±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Øº£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¿·¤·¤¤Î®¤ì¤¬¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë»ö¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ÏËô¡¢ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤ËÏÃ¤¹¤È¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¿ÍÀ¸¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¡Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤¬ÊÑ³×¤Î»þ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¡ØÌµÍý¤À¤í¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â¡£¿Í¤Î°Õ¸«¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢´ö¤é¤Ç¤âËÝ¤ë¡£ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¢ÓÞ¾Ð¤¦¿Í¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¡Ä»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ»È¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Ãæ½ý¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÏÆ»¤Ë²¿¤«¤òËá¤¯ºî¶È¤Ê¤É¤½¤â¤½¤â¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²¿¤«°ì¤Ä¤Î»ö¤òÄü¤á¤º¤Ë²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤òÓÞ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¤¤é¤Ì¸ÀÍÕ¤ò¸åÀè¹Í¤¨¤ºÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢½ñ¤²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»³¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËÎ©¤Á¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿¤éËô¥¢¥éÃµ¤·¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò°ìºý¤ÎËÜ¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç½ÐÈÇ¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÛÄê³°¤Î¹Í¤¨¤ä¹ÔÆ°¤ò¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÌÜÅª¤Ç¾Ð´é¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¼«Ê¬¤È¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤ÏºÇ¶¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É½Î©¤Ã¤ÆÇÉ¼ê¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬À¨¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£ÃíÌÜ¤Î±²¤Ë¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Î¤À¤È¡×¤È¤ï¤º¤«¤Ç¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¡¢¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤·³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¡¢£Ó£Î£Ó³¦·¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¤¤Ã¤È¸½¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¿®¤¸¤¿¤¤¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£