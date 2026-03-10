Photo: ハル

底の小さいポットや鍋など、ガスコンロの五徳サイズと合わない調理器具。 不安定でガタつくし、中身がこぼれそうでヒヤヒヤ。使うたびに小さなストレスを感じていました。

そんな悩みを解決してくれたのが、イルサの「ガスバーナープレート」（税込2,129円）。小さな五徳をひとつ足すだけで、我が家のキッチンに平穏がもたらされました。

小さな調理器具を、ちゃんと“主役”にできる

Photo: ハル

このガスバーナープレートは、イタリアのキッチンブランド「ILSA（イルサ）」の製品。ハンドメイドの鋳物製で、もともとはエスプレッソメーカーを加熱するために使うものだそう。

Photo: ハル

大型のガスコンロに小型の調理器具を載せると、どうしても接地面が不安定になりがち。でもこのプレートを置くだけで、しっかりとした足場が完成します。鋳物ならではのどっしりとした重量感に加え、裏面にはズレ防止の爪付き。ガステーブルの五徳にきちんと引っかかり、簡単には動きません。

置くだけで固定できる手軽さも魅力です。 おかげで、ガタつくせいで出番が少なかったケトルや小鍋、卵焼き器、ホットサンドメーカーといった調理器具も、すっかりスタメンに昇格。道具のレパートリーが増えたことで、料理の幅も広がりました。

Photo: ハル

とくに便利だと感じたのが、野田琺瑯の保存容器をそのまま火にかけられるようになったこと。残り物のスープを冷蔵庫から出して、そのままコンロへ。洗い物も動線も減って、かなり快適です。

火を止めた後も、温かさが続く

Photo: ハル

鋳物は「熱しにくく、冷めにくい」素材。一度温まると冷めにくいため、火を止めた後もしばらく熱々な状態をキープしてくれます。 実際に試してみたところ、沸騰状態（底から泡が立ち上る状態）は、消火後も約2分ほど継続。体感としては「保温」というより、弱火でじんわり加熱が続いている感覚です。 これが意外と便利で、ハンドドリップ中のケトルの湯温キープにひと役買ってくれています。

長く付き合える一軍道具

Photo: ハル

火にかけないときも鍋敷きとして使えるので、キッチンには常に出しっぱなしにしています。ほぼ毎日使っていますが、壊れる気配はなし。鋳物ならではの経年変化もいい感じです。

ただし、急な温度変化には弱い素材なので、急に水をかけるようなマネは避けましょう。普通に使っていれば、一生持ちそうな気がします。