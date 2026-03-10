女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが10日までに更新され、俳優の濱正悟（31）と 円井わん（28）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。

同番組は「思いもよらぬ場所でサワと再会したトキはびっくり！おめでとうが多すぎる〜！！」「夫婦になった二人のオフショットをお届けします」とコメントし、庄田多吉役の濱とサワ役を務める円井の2ショットを公開。

10日に放送された第112話では、久しぶりに松江を訪れたトキ（郄石）は庄田（濱）の家を訪ねることになり、その家中から出てきたのは親友のサワ（円井）だった。トキたちが松江を離れ熊本に移住した後、サワは正規の教師になり自力で天国長屋を脱出。庄田が再びプロポーズし結婚していたことが明かされた。

これに対し、フォロワーからは「おサワちゃん、庄田さんと結ばれてて嬉しかった」「おサワちゃんは正規の教員になり、自力で長屋を出たんですね」「絶対にお二人はご縁があると信じてました」「久し振りに松江の皆さんのお顔が見れて嬉しかったです」「おトキちゃんと視聴者にはサプライズ報告ですね」「すっかりお似合いの夫婦だね」などの声が寄せられた。