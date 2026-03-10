NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」の新ナレーター発表会見が10日、都内で行われ、新ナレーターに、女優の河合優実（25）が就任することが発表された。河合がレギュラーでナレーターを務めるのは初めてだという。

「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月に放送が開始し、今年で放送開始から20年目に突入する。女優の貫地谷しほりが11年から約15年間ナレーターを担当してきたが、今年1月の放送をもって卒業した。3月16日放送の青森県大間町のマグロ漁師に密着した「マグロ漁師・菊池武一」から新ナレーターとして河合優実を迎える。放送開始当初から語りを務める俳優の橋本さとしは継続して出演する。

河合は「歴史ある『プロフェッショナル 仕事の流儀』という番組に携わらせていただき、うれしく思います。頑張ります」と意気込んだ。

荒川格チーフ・プロデューサーは、初回の収録を終え、「第一声を聞いた時にガッツポーズをした。河合さんのお声が本当に素晴らしい。存在感がある声。凄く圧倒されました」と絶賛。「何か問うてくる声で、これから新しい挑戦が僕たちも始まるんだというワクワク感でいます」と絶大なる期待を寄せた。

さらに、会見では橋本から河合へのメッセージVTRが放送された。橋本は「河合優実さんのナレーションを初めて聞きながら読ませていただいたんですけど、とても新鮮でナチュラルで。彼女がこの番組に持ってきた爽やかな空気感を大切にしながら、自分としても寄り添うようなナレーションを、また新たな自分をここで発見させていただきたい。ワクワクしています」と決意を新たにした。

橋本からのメッセージに河合は「ありがたいですね。そんなふうに自分の声が橋本さんに届いたことが凄くうれしいです」と感激した。

また会見前には、会見会場限定のスペシャル映像が流された。荒川氏は「河合さんを三顧の礼以上で迎えたいというのが一番。ここからまた右肩上がりにもっていくという決意。その心意気を表した形だった」と並々ならぬ思いを語った。“異例”の特別待遇に河合は「きょうを経て3倍くらい気合いが高まりました。本当に大きな思いをもって指名をいただいたことは事実だと思うので凄くうれしいですし、私ができることをやるだけかなと思っています」と気を引き締めた。