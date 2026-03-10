「オープン戦、阪神−西武」（１０日、甲子園球場）

先発した阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が甲子園初登板で３回無失点。最速１５３キロを記録した直球は右打者の外角高めに大きく外れる場面も見られたが、スイーパーとのコンビネーションがさえ渡った。

初回、先頭の桑原を１５０キロの直球で右飛に打ち取ると、続く西川、渡部をスイーパーで連続見逃し三振に仕留める上々の立ち上がりを見せた。

二回は１４９キロの直球で先頭・ネビンのバットを折る場面も。その後、２死一、二塁のピンチを作るも、古賀を１２９キロのスイーパーで中飛に打ち取った。

三回は内野安打と味方の失策で無死一、二塁とするも、西川を１４８キロの直球で押し込んで二飛に、渡部を併殺打に打ち取り、見事にピンチを脱出した。

来日初の対外試合登板となった３日の侍ジャパンとの強化試合（京セラ）では、最速１５６キロをマークするなど１回無失点。開幕ローテ入りを狙う新助っ人が“侍斬り”に続いて、堂々の甲子園デビューを飾った。