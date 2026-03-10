任天堂が、ファミリーコンピュータ用ソフト『スーパーマリオブラザーズ』の発売40周年を記念し、プロ野球12球団の主催試合計12試合を協賛する「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」の実施を発表した。

【画像あり】特別デザインの塁ベース・協賛試合のスケジュール表

同企画は、4月29日の千葉ロッテマリーンズ戦を皮切りに、8月16日の福岡ソフトバンクホークス戦まで、全12球団の主催試合で順次展開される。

各試合ではマリオによる始球式が行われるほか、1～3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別デザインの塁ベースが使用される。12球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式試合の実施は、プロ野球において初の試みとなる。

また、試合終了後には、来場者のなかから抽選で当選した親子連れを対象に、「ハテナブロック」デザインの塁ベースを使ったベースランニング体験も予定されている。期間中にはオリジナルグッズの販売も計画されており、ベースランニング体験およびグッズ販売に関する詳細は後日発表となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）