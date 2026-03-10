◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国５―３メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

２勝同士の対決は、米国がメキシコを下して３連勝し、準々決勝進出を決めた。米国は０−０で迎えた３回、ジャッジ（ヤンキース）が無死一塁から右翼へ２号２ランで先制、アンソニー（レッドソックス）が右越え３ランで続き、一挙５得点した。先発のスキーンズ投手（パイレーツ）は４回を投げ、１安打無失点７奪三振と、華々しくＷＢＣデビューを飾った。

メキシコは、デュラン（レッドソックス）の２打席連続弾などで０―５から３点を返したが、追いつくことはできなかった。

米国は１０日（同１１日）にイタリアとの１次ラウンド最終戦を行い、準々決勝は１３日（同１４日）に当地で行われる。

千両役者の一発がチームＵＳＡの狼煙（のろし）だった。０−０で迎えた３回。外角スライダーを捉えたジャッジの打球は逆方向へ一直線に飛んだ。右翼席に届くのを確認し、味方ベンチ前で吠（ほ）えたキャプテン。ジャッジには珍しいバットフリップが飛び出した先制２ランだった。「これが３月の野球だ。今年の３月の野球（ＷＢＣ）は、こういうことなんだ」とジャッジ。通常１０月の野球といえば、熱いプレーオフの大舞台を指すが、ＷＢＣ開催年はまず３月に真剣勝負がある。「ファンがたくさんきてくれて、最高だった。楽しくエキサイティングな雰囲気だったし、みんな準備ができていた」とテレビインタビューに興奮気味に答えた。直前の３回２死一塁には、守備で魅せた。デュランの右前打に前進すると、ワンバウンドで三塁手ブレグマン（カブス）へ矢のような送球。三塁を狙った一塁走者を刺した。コース、高さ、文句なしの補殺で相手の先制機を潰した直後の先制２ランだった。

主将に続けとばかりに、１死二、三塁からはキャロル（ダイヤモンドバックス）の負傷離脱に伴い代表入りしたアンソニーが右翼２階席へ痛烈な３ラン。２１歳と３００日でＷＢＣ米国代表最年少本塁打を放ち、一挙５得点と主導権を握った。

この日はチケット完売。メキシコ国境まで５７０キロ、街でもスペイン語が飛び交う当地では、メキシコの応援も多く、スタジアムは熱狂に包まれた。マウンドでは昨年のサイ・ヤング賞右腕のスキーンズが４回無失点の好投。初回から１６０キロの直球が威力を発揮し、７三振を奪い、投球制限に迫る６０球の圧巻ピッチを披露すれば、遊撃手ウィット（ロイヤルズ）は華麗な守備でファンを魅了した。「スキーンズがマウンドにいて、普段通りのことをやってのけ、メキシコが反撃し始めると、球場がざわついたけど、みんな集中していた」と、頼もしくチームメイトを称えたジャッジ。メジャーのトップスターがそろった豪華米国チームが、才能あふれるプレーで満員の観衆４万１６２８人を魅了した。