俳優の満島真之介（36）が8日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。私生活について語った。

この日のゲストはSnow Man・佐久間大介と、俳優・椎名桔平。椎名が3人に「（料理は）作ったりしないの？」と聞くと、兼近は「全然料理とかやんないっすねえ」と返し、佐久間も「僕もほとんどUber Eats」と笑った。

対して満島は「僕はもうずっと自炊です。ほぼ全食」と答えた。椎名の「今日は帰って何食べるの？」には、「帰ったら…もう仕込んでる鶏肉を…。塩麹とかで軽く親子丼みたいにするか…」と話した。

これに兼近からは「絶対に付き合いたくない」、佐久間からも「親子丼だったら、なか卯が一番うまい！」との反応が。兼近に「ダメだよそんなの、相手もそれやってないと成立しないじゃん」と付き合う相手の苦労を指摘され、「考えて？だから1人なのよ」と返し、笑わせた。

「散らかされるのとはどうなんですか？」と問う佐久間の横で、兼近が「たまらんだろ!?」と続くと、肩を揺らして笑った満島は「具合によるよね、具合に」と強調。食器などの洗い物は「料理してるときは料理しながら洗う」と話すと、「出た出た出た出た！」と声を上げる佐久間をよそに、「桔平さんもそうじゃないですか？」と料理ができる2人は理解し合った。

椎名が「シンクに汚れた料理のあとがあるのがイヤなタイプ」と語ると、佐久間は「僕はマジで2週間前に使ったコップがずっとシンクにある。これ1個のために洗剤使うのもなんかもったいなくない？みたいな」と告白。兼近は「いい、分かる！俺もそっち〜！」と共感したが、椎名は「それは良くないなあ〜。そのぐらいやりましょうよ」と説いていた。