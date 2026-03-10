BTS・JINがアンバサダーの「IGIN」、大型ポップアップストアが4月に東京・大阪で開催へ 日本初上陸の商品などを展開
7人組グループ・BTSのメンバーJINがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」の大型ポップアップストアが4月に東京・大阪で開催されることが決定した。世界先行発売中の商品や日本初上陸の商品などを展開、日本初上陸のフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」も登場する。
同ポップアップでは、現在世界先行発売中の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」の販売をはじめ、韓国で高い人気を誇り、日本での展開を望む声が多く寄せられていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」の販売、ならびに完全新作のオリジナルグッズなど、IGINの世界観を体感できる多彩なコンテンツを展開予定となっている。
韓国より2025年10月に日本初上陸を記念して開催され、12月のクリスマスマーケットでも大きな反響を呼んだIGINポップアップストア。今回のテーマは「IGIN PARK」。東京と大阪の会場ごとに「PARK」のコンセプトは異なり、どちらにいっても別の楽しみ方がある、2つのPARKがこの春期間限定でオープンする。
日本展開を待ち望まれていたフレグランススプレー「IGIN Verdant Gleam」をはじめ、世界先行発売中の「IGIN APPLE TONIC PINKOM」など、日本初上陸の商品から完全新作を含むオリジナルグッズまで幅広いラインアップを用意。
IGINの香りや味わいを、東京と大阪それぞれの会場特性を活かし、香り・味わい・空間体験が交差する立体的な世界観を演出予定となっている。
入場方法・販売アイテム・展示内容などの詳細は、4月に順次公開予定となっている。
また、ポップアップに先駆けて「IGIN Verdant Gleam」を数量限定でオンライン販売することも決定。韓国で高い人気を誇り、日本での展開を望む声が多く寄せられていたフレグランススプレー。爽やかさにほのかな甘さを加えた、包み込むような清涼感が特徴の香りは、空間やファブリックにも自然になじみ、日常にそっと寄り添う。ボトルデザインは、IGINの人気商品「APPLE GIN」から着想を得た、透明感と洗練さを兼ね備えた仕上がりとなっている。
■東京会場：渋谷PARCO・PBOX
開放感あふれる屋上空間を舞台に、大型LEDスクリーンと上質な音響設備を設置。視覚・聴覚・嗅覚が重なり合う空間により、IGINの世界観を表現したワクワクする空間を演出する。
期間：4月11日（土）〜16日（木）
会場：渋谷PARCO 10F／ルーフトップ PBOX
■大阪会場：あべのハルカス展望台・ハルカス300
地上約300メートルの展望台という特別なロケーションで開催。昼夜で表情を変える景色とともに、空に近い開放感の中で、ここでしか味わえないひとときを楽しめる。
期間：4月20日（月）〜26日（日）
会場：あべのハルカス展望台 ハルカス300
