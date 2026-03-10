中島健人＆M!LK山中柔太朗、“W黒崎”ダンスコラボに反響相次ぐ「顔面偏差値高すぎ」「王子様」“愛称”にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/10】俳優で歌手の中島健人が3月9日、自身のTikTokを更新。M!LKの山中柔太朗とのダンスコラボを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳STARTOイケメン、話題の“キュン”ダンス
中島とM!LKは同日放送のTBS系音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」（よる7時〜）に出演。今回、中島は「M!LKの山中柔太朗さんと最初はキュン 」と山中とのダンスコラボ動画を公開し、自身の2ndアルバム「IDOL1ST」収録曲の王道アイドルソング「最初はキュン！」のキャッチーな振り付けを一緒に踊る姿を披露した。
また、自身のInstagramでもM!LKとのオフショットを投稿。自身の楽曲「最初はキュン！」とM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」をかけて「最初はキュンすぎて滅 」と紹介し、さらに「from M!LK Tea」と自身の愛称である「ケンティー」と「M!LK」をかけたコメントを添えた。
2人のコラボ動画にファンからは「顔面偏差値高すぎる」「王子様コラボ最高」「輝きすぎてて眩しい」「発光してる」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられたほか、中島の粋なコメントにも「ミルクティー可愛い」「ネーミングセンスありすぎ」「天才」「ミルクティーコラボ待ってます！」「素敵なユニット名」と喜びの声も寄せられた。
また、中島がマキノ氏の同名漫画を実写化した映画「黒崎くんの言いなりになんてならない」（2016年）で主人公の強引でドSな“黒悪魔”こと黒崎晴人を、山中が岡田ピコ氏の同名漫画をテレビドラマ化した「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（日本テレビ系／毎週火曜24：24〜放送中）で若手人気作家・黒崎絢人を演じていることで「W黒崎」「黒崎くんと黒崎さんだ」と注目が集まった。中島もストーリーズで「2人とも“黒崎”ってワケね」と反応している。
中島が主演を務めた映画「黒崎くんの言いなりになんてならない」は「男の子にこんなことしてほしい！」という女子の妄想を赤裸々にかつ楽しく描いた、ドキドキしっぱなしのラブストーリー。黒崎と、その親友で女子の憧れの的である“白王子”こと白河タクミ（千葉雄大）の狭間で揺れ動くヒロイン・赤羽由宇（小松菜奈）の恋模様を描いた。
山中と豊嶋花がW主演を務める「黒崎さんの一途な愛がとまらない」は、突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生・白瀬小春（豊嶋）と、恋に不器用な天才小説家・黒崎さん（山中）の恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。（modelpress編集部）
