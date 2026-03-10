乃木坂46センター抜擢話題の池田瑛紗、ミニスカ制服コーデに絶賛の声「あるはずない学生時代の記憶蘇る」「学校一の美少女」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の池田瑛紗が3月10日、自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、注目を集めている。
【写真】乃木坂センター抜擢美女「学校一の美少女」ファン悶絶のミニスカ制服コーデ
池田は「公開ラジオ収録の形のイベントをさせていただきました たのしかったー」とつづり、制服姿を複数枚投稿。白シャツにベスト、チェック柄のミニスカートとリボンを合わせ、ピンクのヘッドホンを首元にかけて立つ全身ショットを披露している。
また、同日に北海道の帯広畜産大学にて「らじらー！サンデー」（NHKラジオ第1／毎週日曜よる8時5分〜）の公開収録に参加することを報告し「大好きな荒川先生の『百姓貴族』（漫画／新書館）の聖地巡礼が出来る…！来てくださる皆さんと楽しい時間を過ごせますように」と、同漫画の舞台である北海道の十勝地方に聖地巡礼で向かうことを明かしている。
この投稿には「可愛すぎる」「引き込まれる」「想像以上」「似合いすぎ」「最高です」「あるはずない学生時代の記憶蘇る」「学校一の美少女」「2次元みたい」などの反響が寄せられている。
池田は、乃木坂46が4月8日に発売する41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」で自身初のセンターに抜擢され、話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
池田瑛紗、制服姿を公開
池田瑛紗の投稿に反響
