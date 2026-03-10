規格外…BTS・JUNG KOOK、中国ファンが大型広告を準備！公演直前の“ゴールデンタイム枠”も確保

BTSのカムバックを控え、JUNG KOOKの中国ファン集団が大規模な応援プロジェクトを公開した。

中国のファン集団「JungkookCHINA」はX（旧Twitter）を通して、来る21日にソウル・光化門（クァンファムン）で開催されるBTSのカムバックステージを前に、JUNG KOOKの大型広告サポートを実施すると発表した。

【話題】BTS、海外ファンの“太っ腹”カムバック支援

このサポートプロジェクトは3月20日から22日までの3日間、光化門交差点の世宗（セジョン）大路と清渓川（チョンゲチョン）が交差する中心地にあるコリアナホテルの外壁に設置された超大型LED電光掲示板で実施される。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

広告の規模も圧倒的で、バスケットボールコート3面分に相当する約1200平方メートルの大型LED電光掲示板にて、JUNG KOOKのカムバックを祝う広告映像が放映される。

映像は毎日午前9時30分に放映が開始され、30分ごとに1分間ずつ繰り返し再生される。1日約9時間30分にわたって放映される予定だ。光化門広場に位置する李舜臣（イ・スンシン）像と広告映像が共演する、壮観な光景が見られるものと期待されている。

特筆すべきは「JungkookCHINA」が、最も注目度の高い時間帯を確保した点だ。公演のプレショー映像が始まる直前の最後の1分間、いわゆる「ゴールデンタイム」にJUNG KOOKの単独広告映像が流れるよう準備を整えた。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。