Vega Power Cable Type S

アンダンテラルゴは、Chord Companyのオーディオ用電源ケーブル「Vega Power Cable」を発売した。NCF銀メッキプラグに加え、SuperTMD施工(2度塗り)を採用したType S、オーディオグレード金メッキプラグのType Gのほか、機器側にスリムプラグを備えたType Sf、Type Gf、メガネプラグを備えたType Sm、Type Gmを用意する。

ラインナップと価格は以下の通り。なお、ケーブルの長さは1.5m以上から0.1m単位で指定できる。

Type S 1.5m 220,000円 Type G 1.5m 159,500円 Type Sf 1.5m 192,500円 Type Sm 1.5m 192,500円 Type Gf 1.5m 159,500円 Type Gm 1.5m 159,500円延長分0.1mにつき4,400円

日本専用のPSE認証モデルとして開発された、完全新設計モデルのオーディオ用電源ケーブル。錫メッキ無酸素銅撚線に、3層のシールド(ホイルシールド2層+編線シールド1層)を採用。シースは振動減衰に優れたPVC製。

PSE認証のためにPVCでの絶縁としたものの、導体と絶縁材のコンビネーションやシールド設計等、様々な工夫を重ねることで、「他のコードカンパニー製品と同様に『音楽本来の姿へ色付けせずに』『心へ響く音』を実現した」としている。