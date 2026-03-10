１０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３９６．２４ポイント（１．５６％）高の２５８０４．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９１．７８ポイント（１．０７％）高の８６７３．２４ポイントと反発した。売買代金は１７２０億７１０万香港ドルに縮小している（９日前場は２１９３億９８７０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。原油相場の高騰が落ち着き、インフレ高進や金融市場混乱の警戒感が薄らぐ中、昨夜の米株市場では急落していた米ハイテク株が急反発した。香港にも米株高が波及している。米国・イスラエルとイランの戦争に関し、「トランプ米大統領が早期終結の可能性に言及した」と米メディアが報道。９日午前の時間外取引でＷＴＩ原油先物は一時１１９米ドル台まで急騰したが、日本時間１０日早朝の時間外取引では、一時、８４米ドル台に急落している。中国指標の改善もプラス。取引時間中に公表された１〜２月の貿易統計では、米ドル建て輸出が前年同期比２１．８％増（予想は７．２％増）、輸入が１９．８％増（予想は７．０％増）で着地した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が８．７％高、中国インターネットサービス大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が５．７％高、宅配サービスの京東物流（ＪＤロジスティクス：２６１８／ＨＫ）が５．３％高と上げが目立った。ＣＡＴＬは好決算が手がかり。同社が１０日報告した通期決算は４２％増益となり、売上高は２ケタ成長を達成した。

セクター別では、半導体が高い。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が６．９％、愛芯元智半導体（６００／ＨＫ）が５．８％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．５％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。

産金・非鉄セクターもしっかり。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．３％高、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が２．４％高、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が２．３％高、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が４．３％高、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．７％高、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が２．４％高で引けた。

半面、石油・石炭セクターはさえない。中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が２．５％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．２％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．３％、中国神華能源（１０８８／ＨＫ）が２．１％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３９％高の４１１２．６２ポイントで前場の取引を終了した。医薬が高い。ハイテク、消費関連、自動車、インフラ関連、空運なども買われた。半面、エネルギーは安い。公益、銀行の一角も売られた。

