ファミマ、ファミチキ＆おにぎりセットで100円引きキャンペーンスタート
ファミリーマートは10日、おむすびの併買率No.1を誇るファミリーマート大人気商品「ファミチキ」とのセット割引を始める。
【写真】あの人気具材が！具が増量される定番おにぎり
「ファミチキ（骨なし）・ファミチキレッド」いずれか1個と「おむすび全品」いずれか1個をセットで買うごとに合計価格から100円引きとなる。実施期間は10〜23日まで。
10日からは、“おむすび界の不動の主軸打者”とする「直巻 明太子マヨネーズ」と「直巻 焼しゃけ」が、お値段そのまま、中具を約1.5倍にボリュームアップして販売する。
■直巻 明太子マヨネーズ
価格…184円（税込198円）
中具増量期間…10〜16日
発売地域…全国
内容…明太子とマヨネーズを和え、コクとピリ辛な味わいが相性抜群です。魚由来の旨味を加えることで、後を引くクセになる味わいに仕上げました。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。
■直巻 焼しゃけ
価格…184円（税込198円）
中具増量期間…10〜16日
発売地域…全国
内容…鮭を焼き上げる前に、旨味の強い醤油で、香ばしさが際立つ味わいに仕上げました。醤油の風味と鮭の旨味が重なり合う、豊かな風味をお楽しみいただけます。期間限定で具材量を約1.5倍（※具材規格重量比）に増量しています。
