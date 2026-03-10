お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が10日、Xを更新。お金に困っているという人から「体で払います」などの、体を売ることと引き換えに資金援助を求めるようなダイレクトメッセージ（DM）が多く届くとし、「僕のことなんだと思ってるの？」と、訴えた。

楽しんごは「最近DMで本当に多いんだけど」と切り出し「『お金が底をつきました』『子供がいて家庭崩壊してます』『楽しんごさん、お金貸してくれませんか？』ここまではまだ分かる。でもそのあとに『奥さんが言ってます。楽しんごちゃんなら行ってきてもいいよって』『体で払います』って」と、侮辱的なDMの内容を説明。「僕のこと何だと思ってるの？」と、怒りをにじませた。

さらに「しかも中には

『楽しんごちゃんなら許すよ』とか言う奥さんまでいるらしいけど 夫婦で人をバカにするのやめてください」と、“妻公認”で、このようなDMもある状況を説明。「僕は一生懸命働いて稼いでます。誰かの体と引き換えにお金出すほどバカじゃないです」と、このような侮辱的なDMに対しての自身の考えを表明。「本当に頑張ってる人は応援したい。でもこういうDMは本当にやめてください。楽しんご、なめないで」と訴えた。

その上で「正直聞きたいんだけど こういうDMって他の人にも来てるの？」とも問いかけている。