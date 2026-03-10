【ひらがなクイズ】これ、分かる？ 空欄に共通する2文字は？ 「日常の選択」がヒント
語彙の引き出しを柔軟に使いこなす、ひらがなパズルに挑戦してみませんか？
今回は、デジタルの世界から自然界の不思議、そして生活感のある表現まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。
□□ー
□□こきゅう
ふく□□び
ヒント：魚などが水中から酸素を取り入れるための、独特な呼吸の方法は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えら」を当てはめると、次のようになります。
えらー（エラー）
えらこきゅう（えら呼吸）
ふくえらび（服選び）
システムの不具合を知らせる「エラー（えらー）」や、魚類の生命維持に欠かせない「えら呼吸（えらこきゅう）」、そして何を着ようか迷う「服選び（ふくえらび）」が完成します。カタカナ、専門用語、日常の動作と、ジャンルを問わず同じ2文字が言葉の芯として機能しているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
