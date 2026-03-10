【北中米W杯出場国紹介｜第23回：ベルギー】チームのサイクルとしては過渡期。フランス人指揮官は徐々に新陳代謝を進める
現在のFIFAランキングは９位のベルギー。本大会の抽選会でもポット１に組み込まれるなど、トップレベルの強豪国であることは間違いないが、チームのサイクルとしては過渡期にある。現時点では優勝争いの二番手グループとして位置づけられるかもしれない。
ベスト８ながら、確かなインパクトを残した2014年のブラジル大会から、ロベルト・マルティネス監督が率いて３位に輝いた2018年のロシア大会までは、ベルギー代表の歴史でも“黄金期”と言える。
しかし、長くチームを支えてきた主力も徐々にピークを過ぎていくなかで、前回のカタール大会はグループステージ敗退。ドメニコ・テデスコ前監督のもと、意を決して臨んだUERO2024でも、ラウンド16でフランスに敗れて、あっさりと大会を終えた。
昨年１月に就任したフランス人のリュディ・ガルシア監督は、ネーションズリーグのプレーオフに始まり、W杯の欧州予選を戦いながら、徐々にチームの新陳代謝を進めた。
もちろん、守護神のティボー・クルトワ（R・マドリー）やケビン・デ・ブライネ（ナポリ）、アクセル・ヴィツェル（ジローナ）のような頼もしいベテランもいるが、前線、中盤、最終ラインそれぞれで、気鋭のタレントが台頭してきている。
４バックの中央は、主にアルテュール・テアテ（フランクフルト）とコーニ・デ・ヴィンテル（ミラン）がコンビを組み、左サイドバックから2005年生まれのヨアキン・セイス（クラブ・ブルージュ）が攻守に躍動する。
中盤は試合に応じて１ボランチと２ボランチを使い分けるが、どちらにしてもプレミアリーグで活躍中のアマドゥ・オナナ（アストン・ビラ）と各カテゴリーの代表でキャプテンを担ってきたニコラス・ラスキン（レンジャーズ）が要となる。
ベテランのヴィツェルはベンチスタートが増えているが、本大会ではスタートからでも、途中からでも頼りになるはず。ユーリ・ティーレマンス（アストン・ビラ）が中盤に入れば、ビルドアップのクオリティが一段上がる。
キャプテンでもある司令塔のデ・ブライネは、彼らのインテンシティに支えられながら、より前向きなプレーで、得点に直結するパスやシュートで違いをもたらしている。欧州予選では６試合の出場で６得点を記録。昨年10月に右太ももを負傷し、長期離脱を強いられたが、本大会にアジャストしてくると見られる。
最前線で攻撃を引っ張り、デ・ブライネと縦のホットラインを構築するのが、大型FWのシャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）だ。長らくエースに君臨してきたロメル・ルカク（ナポリ）も怪我から復帰してきているが、所属クラブでの出場時間が限られているだけに、ガルシア監督がどう判断していくか。
左右からはレアンドロ・トロサール（アーセナル）とジェレミー・ドク（マンチェスター・C）の二人が個の仕掛けとコンビネーションを織り交ぜて、チャンスを作り出す。24歳のドクは、プレミアリーグでなかなか得点数を伸ばせていないが、欧州予選では５得点を挙げて、無敗での首位突破に大きく貢献した。
主力メンバーはある程度、固まってきていると見られるが、大型センターバックのゼノ・デバスト（スポルティング）や小柄な高速ウインガーのマリック・フォファナ（リヨン）など、本大会で躍進するために、ブレイクが期待される若手もいる。
グループステージはエジプト、イラン、ニュージーランドが相手で、チームのポテンシャルを発揮すれば、首位でラウンド32に進める可能性は高いだろう。その先を勝ち上がっていくためには、プラスアルファの力が必要になってきそうだ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
ベスト８ながら、確かなインパクトを残した2014年のブラジル大会から、ロベルト・マルティネス監督が率いて３位に輝いた2018年のロシア大会までは、ベルギー代表の歴史でも“黄金期”と言える。
昨年１月に就任したフランス人のリュディ・ガルシア監督は、ネーションズリーグのプレーオフに始まり、W杯の欧州予選を戦いながら、徐々にチームの新陳代謝を進めた。
もちろん、守護神のティボー・クルトワ（R・マドリー）やケビン・デ・ブライネ（ナポリ）、アクセル・ヴィツェル（ジローナ）のような頼もしいベテランもいるが、前線、中盤、最終ラインそれぞれで、気鋭のタレントが台頭してきている。
４バックの中央は、主にアルテュール・テアテ（フランクフルト）とコーニ・デ・ヴィンテル（ミラン）がコンビを組み、左サイドバックから2005年生まれのヨアキン・セイス（クラブ・ブルージュ）が攻守に躍動する。
中盤は試合に応じて１ボランチと２ボランチを使い分けるが、どちらにしてもプレミアリーグで活躍中のアマドゥ・オナナ（アストン・ビラ）と各カテゴリーの代表でキャプテンを担ってきたニコラス・ラスキン（レンジャーズ）が要となる。
ベテランのヴィツェルはベンチスタートが増えているが、本大会ではスタートからでも、途中からでも頼りになるはず。ユーリ・ティーレマンス（アストン・ビラ）が中盤に入れば、ビルドアップのクオリティが一段上がる。
キャプテンでもある司令塔のデ・ブライネは、彼らのインテンシティに支えられながら、より前向きなプレーで、得点に直結するパスやシュートで違いをもたらしている。欧州予選では６試合の出場で６得点を記録。昨年10月に右太ももを負傷し、長期離脱を強いられたが、本大会にアジャストしてくると見られる。
最前線で攻撃を引っ張り、デ・ブライネと縦のホットラインを構築するのが、大型FWのシャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ）だ。長らくエースに君臨してきたロメル・ルカク（ナポリ）も怪我から復帰してきているが、所属クラブでの出場時間が限られているだけに、ガルシア監督がどう判断していくか。
左右からはレアンドロ・トロサール（アーセナル）とジェレミー・ドク（マンチェスター・C）の二人が個の仕掛けとコンビネーションを織り交ぜて、チャンスを作り出す。24歳のドクは、プレミアリーグでなかなか得点数を伸ばせていないが、欧州予選では５得点を挙げて、無敗での首位突破に大きく貢献した。
主力メンバーはある程度、固まってきていると見られるが、大型センターバックのゼノ・デバスト（スポルティング）や小柄な高速ウインガーのマリック・フォファナ（リヨン）など、本大会で躍進するために、ブレイクが期待される若手もいる。
グループステージはエジプト、イラン、ニュージーランドが相手で、チームのポテンシャルを発揮すれば、首位でラウンド32に進める可能性は高いだろう。その先を勝ち上がっていくためには、プラスアルファの力が必要になってきそうだ。
文●河治良幸
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！