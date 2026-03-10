お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（55）が9日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。23年に起こした当て逃げ事故をイジられる場面があった。

この日は「お笑い世代間ギャップを埋めようSP 平成VS令和 ズレ過ぎた芸人たちの価値観」と題して放送された。

令和世代の吉住は、藤本や出川哲朗ら平成世代の芸人に対し「スタッフに甘やかされすぎている」「（収録）時間になったら呼びに来てもらえると思っている」と指摘。実際にこの日、本番直前の写真撮影の際に、藤本だけ遅れて登場していて、吉住は「平気で遅れてくる」とツッコんだ。

これに出川が「絶対にない。甘やかされているのは若手」と反論すると、吉住は「じゃあ平成芸人と令和芸人、どっちが問題起こしてますか？」と藤本に質問。藤本は「平成です！」と答えた。

さらに、当て逃げ事故をイジられると「やめろや！改心してんねんから！この前、『逃走中』出た時に逃げへんかってんから！」と自虐。これにMCの千鳥・大悟が「こうやって面白おかしくしゃべるのはどうなん？」とたずねると、吉住は「“面白い”で片付けちゃいけないことってある」と述べた。

さらに大悟が「面白ければオッケーみたいなやつもあるよな？でもあの事件はそうじゃないよな？」と振ると、吉住は「世間は許してないです」とズバリ。

藤本は「うそやん…」と嘆いていた。