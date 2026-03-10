渡辺美奈代「久しぶりに」ボリュームたっぷり夕食メニュー公開「ソースがしっかり絡んでて美味しそう」「彩りも素敵」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が3月9日、自身のInstagramを更新。夕食のメニューを披露した。
【写真】56歳元おニャン子「ボリュームたっぷりで最高」ソース絡んだチキン料理
渡辺は「昨夜は久しぶりにオレンジチキン」とつづり、夕食のメニューを公開。ミニトマトとリーフが付け合わせに盛られ、鶏の唐揚げにオレンジソースを絡め、いちょう切にしたオレンジを飾ったオレンジチキンを投稿している。
この投稿には「ボリュームたっぷりで最高」「彩りも素敵」「レシピ教えてもらいたいです」「ソースがしっかり絡んでて美味しそう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
