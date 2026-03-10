柏木由紀、アシメントリーワンピコーデ披露「脚のラインが綺麗」「どんどん魅力が増してる」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】元AKB48の柏木由紀が3月9日、自身のInstagramを更新。ロングワンピース姿を披露した。
【写真】34歳元AKB人気メン「脚のラインが綺麗」ファン絶賛のアシメントリーワンピコーデ
柏木は「牛久シャトー日本遺産フェスタに登壇させていただきました」とつづり、写真を複数枚投稿。国指定重要文化財になっている、日本で最初の本格的ワイン醸造場である牛久シャトーで3月7日に開催された「第5回牛久シャトー日本遺産フェスタ」へスペシャルゲストとして参加したことを報告した。柏木は黒の花柄のアシンメトリーワンピースにパンプスを合わせ、スラリとした脚をのぞかせた。
また「実は白ワインが少し苦手だったんだけど飲ませていただいた牛久シャトーでつくられた白ワインが甘みがあってとっても美味しくて好きになりました」ともつづっている。
この投稿には「シンプルなワンピ最高」「大人なゆきりんも素敵です」「可愛すぎる」「どんどん魅力が増してる」「脚のラインが綺麗」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元AKB人気メン「脚のラインが綺麗」ファン絶賛のアシメントリーワンピコーデ
◆柏木由紀、膝下ワンピからスラリ美脚
柏木は「牛久シャトー日本遺産フェスタに登壇させていただきました」とつづり、写真を複数枚投稿。国指定重要文化財になっている、日本で最初の本格的ワイン醸造場である牛久シャトーで3月7日に開催された「第5回牛久シャトー日本遺産フェスタ」へスペシャルゲストとして参加したことを報告した。柏木は黒の花柄のアシンメトリーワンピースにパンプスを合わせ、スラリとした脚をのぞかせた。
◆柏木由紀の投稿が話題
この投稿には「シンプルなワンピ最高」「大人なゆきりんも素敵です」「可愛すぎる」「どんどん魅力が増してる」「脚のラインが綺麗」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】