◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 5-3 メキシコ(日本時間10日、ダイキン・パーク)

この試合、アメリカ代表でロイヤルズに所属するボビー・ウィットJr.選手が、超人的なファインプレーを2度も披露。その素晴らしいプレーと驚くべき身体能力が注目されています。

まずは4回、アメリカの先発・スキーンズ投手の154キロのスプリットを打ち返した鋭い打球が三遊間を襲うと、ウィットJr.選手が全身を目一杯のばしダイビングキャッチ。高くワンバウンドした打球を飛び込みながらグラブの先で捕球すると、すぐさま上半身だけを起こして1塁へワンバウンド送球。見事にこれをアウトに仕留めます。

さらに5回には、クリービンジャー投手の151キロのストレートを打ち返した低い打球がまた三遊間へ。ここでもウィットJr選手は4回と同じくダイビングキャッチすると、今度は素早く起き上がり一塁へノーバウンド送球でアウトにしました。

これぞメジャーリーガーと言えるような驚異的な身体能力で守備範囲の広さをみせたウィットJr.選手。送球を受け取った一塁手のブライス・ハーパー選手も味方の奮闘に興奮し、ガッツポーズを見せます。そしてそんなスーパープレーをみせたウィットJr.選手には、観客から大歓声が送られました。