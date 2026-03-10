フリーアナウンサーの栗林さみさんが、自身のブログを更新。

栗林さん自身への誹謗(ひぼう)中傷の被害に遭っていることを明かしました。

栗林さんは、「SNSに関する大切なお知らせ」と題したブログのなかで、「私の誹謗中傷投稿をされ続けていて不安に思っています」と報告。







悪評の拡散や画像を使ったヘイト被害に遭っていることを明かし、「悪評を拡散したり、画像を使ってヘイト投稿をするのはSNSのルール違反にあたりますので、おやめください」と注意喚起しました。







また、「本件については所属事務所とも共有」していると明かし、「私も然るべき措置を検討します」としています。

栗林さんは、元新潟テレビのアナウンサーで、現在39歳。

近年は、競馬雑誌での取材などのほか、舞台の出演やプロデュースなどで活躍しています。







【 栗林さみさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

出身局：テレビ新潟

生年月：１９８７年１月４日

出身校：学習院大学 文学部 哲学科

身長：160ｃｍ

血液型：A型



資格：学芸員（平安〜江戸末期の美術が専門） ネイリスト PADIライセンス 英検漢検ニュース検定2級

趣味・特技：ポップアップ絵本研究と絵本製作 １００ｋｍマラソン完走 競馬



