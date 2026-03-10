蒸気機関車（ＳＬ）「きかんしゃトーマス号」で知られる大井川鉄道は７日、仲間のキャラクター「きかんしゃパーシー号」の運行を始める。

黒い車体のＳＬ「Ｃ１０形８号機」を緑色のタンク機関車「パーシー号」に改装した。コロナ禍に加え、２０２２年９月の台風１５号被害の影響で悪化した経営状況を改善するため、トーマス号と二枚看板で収益増を目指す。

５日に行われたお披露目運転には、静岡県島田市内の保育園児が参加。トーマスの物語に登場する鉄道局長「トップハム・ハット卿」に扮（ふん）した鳥塚亮社長と出発進行の合図を出した後、パーシー号に乗り込んで新金谷駅（島田市）を出発し、列車旅を楽しんだ。鳥塚社長は「パーシーはちびっ子の人気が高い。トーマスとのペアで乗客を倍増させたい」と話した。

大鉄によると、パーシー号の誕生は、昨秋のトーマス号の故障に伴う一時運休がきっかけ。同社で運行可能なＳＬは、トーマス号と黒いＣ１０形８号機の２両に限られ、黒いＳＬに比べてトーマス号には４倍の集客力がある。収益を上げるための経営判断で、パーシー号へ改装する決断をしたという。

大鉄のシンボルの黒いＳＬは当面、姿を消す。ただ、鳥塚社長は、台風被害の復旧工事を終えて全線が開通する予定の２９年春をめどに、整備中の「Ｃ５６形１３５号機」を軸に、黒いＳＬの復活を目指す考えを示している。

９月までの運行日程は、パーシー号は今月７日〜６月１５日、トーマス号は５月３０日〜９月２８日。どちらも土日祝日を中心に、新金谷―家山間か、新金谷―川根温泉笹間渡間を１日２往復する。５〜６月は両方とも運行して家山駅で顔をあわせる日もある。１０月以降の日程は今後決まるという。