アイドルグループ・ラフ×ラフが９日、ＫＴ Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで「３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」を開催した。

同グループはテレビプロデューサー・佐久間宣行氏総合プロデュースによるアイドルで２３年３月９日（佐久間の日）にデビュー。この日が３周年で新曲「ｙｏｎｄａｎｄａ」を初披露するなど、２０曲以上をパフォーマンスして盛り上げた。

ライブ終盤には、大学院に通っており、昨年１０月から学業に専念するために活動休止していた吉村萌南（２３）がサプライズ登場して復帰を果たした。

ファンからも歓声が上がり、吉村は「学業のために活動休止していましたが、ラフ×ラフのことを忘れたことはなくて、ＳＮＳをチェックする時間をつくったり、曲を聴いたり、毎週火曜日のＹｏｕＴｕｂｅも楽しみにしていました！」と休止期間を振り返った。

その上で「勉強でもがいている時期に救われたのは紛れもなくラフ×ラフの存在で、やっぱりアイドルはすてきだなと思うと同時にみんなの元に戻りたい思いも強くなっていきました」と明かし、「こうしてみんなと同じステージに立てたことが夢みたいで、居場所を作ってくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。これからまた頑張っていきますのでよろしくお願いいたします」と呼びかけた。