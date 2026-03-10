「おめでとう」「奥さんかわいい」「素敵な方」伊藤涼太郎がベルギーで節目の記録達成
シントトロイデンが現地時間8日に日本公式X(@STVV_JP)を更新し、MF伊藤涼太郎のクラブ通算100試合出場を祝った。
伊藤は同日にホームで開催されたベルギー・リーグ第28節セルクル・ブルージュ戦(○2-1)で節目の記録を達成。先発フル出場し、MF松澤海斗の決勝点をアシストする活躍も見せた。
クラブは「#伊藤涼太郎 選手が、本日の試合でクラブ通算100試合出場を達成しました。記念プレートは奥様より贈呈されました。本当におめでとうございます」と祝福。妻がピッチに登場し、記念プレートを渡す動画を掲載した。
試合後には「伊藤涼太郎選手がサークル・ブルージュに出場 シント=トロイデンでの公式戦100試合出場を達成!! この試合では決勝点のアシストも記録 チームの勝利に貢献しました」と改めてメッセージ。記念プレートを一緒に持つ夫婦のツーショットも添えた。
一連の投稿に対し、ファンは「おめでとうございます!100試合目の今日もすばらしかった」「すごい」「これからも輝き続けてください」「ずっと応援してる」とコメント。「奥様も素敵な方のようですね」「奥さんかわいい」などの声も上がった。
伊藤はアルビレックス新潟時代の2022年3月に結婚。シントトロイデンには2023年6月から所属している。
㊗️公式戦 100試合出場達成— シントトロイデン公式 (@STVV_JP) March 8, 2026
伊藤涼太郎選手がサークル・ブルージュに出場
シント=トロイデンでの
公式戦100試合出場を達成‼️
この試合では決勝点のアシストも記録
チームの勝利に貢献しました‼️
おめでとうございます#MIRACLESTVV #シントトロイデン pic.twitter.com/iZ3djwlQdH
#伊藤涼太郎 選手が、本日の試合でクラブ通算100試合出場を達成しました。記念プレートは奥様より贈呈されました。— シントトロイデン公式 (@STVV_JP) March 8, 2026
本当におめでとうございます pic.twitter.com/YhnHYru09h