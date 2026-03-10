㊗️公式戦 100試合出場達成



伊藤涼太郎選手がサークル・ブルージュに出場

シント=トロイデンでの

公式戦100試合出場を達成‼️



この試合では決勝点のアシストも記録

チームの勝利に貢献しました‼️



おめでとうございます