サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cポートを備えた薄型の電源タップを3月10日（火）に発売した。直販価格は5,780円。

厚さ18mmの薄型電源タップに、AC差込口×2、USB Type-Cポート×2、USB Type-Aポート×1を搭載。

パワー半導体としてGaN（窒化ガリウム）を採用し、USB Type-Cポートは最大65WのUSB PD給電に対応する。

昨今はデジタルカメラを含め、持ち歩く多くの機器がUSB給電になった。しかし、USB給電が可能でも充電効率や安定性を優先して、AC電源を利用したくなるケースは多い。さらに充電する機器が多数だと、なおさらAC電源が有用になる。AC電源タップとUSB充電器を兼ね備え、さらに薄型のこの製品は、宿泊を伴うロケなどの移動先で活躍しそうだ。

品番：700-TAP092BK 差込口数：AC×2、USB-C×2、USB-A×1 電源コード：1.5m 定格入力：100-125V～50/60Hz 10A最大 定格出力：合計最大65W 外形寸法：約60×137×18mm 重量：約249g