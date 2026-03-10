先発緊急降板に「自分が出る」→2回無失点の完璧投球　韓国を8強に導いた41歳右腕「なぜ代表に選ばれたのかを証明した」【WBC】

韓国代表が成し遂げた奇跡のWBC8強入りの“礎”には、1984年生まれの最年長41歳右腕ノ・ギョンウンがいた。彼は韓国がピンチに陥るたびに登板してチームを支え、ついには準々決勝進出の功労者として登り詰めた。

ノ・ギョンウンは3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦のオーストラリア戦との試合で2回に登板し、2イニングを1被安打無失点に抑えた。

結果は韓国は7-2で勝利。「5点差以上、2失点以下で勝利」という難条件を達成するために、ノ・ギョンウンがこれ以上ない活躍を繰り広げた。

この日の韓国先発は左腕ソン・ジュヨンだった。7日の日本戦登板から中2日でマウンドに上がった。1回は一死一、二塁のピンチもあったが、無失点で初回を切り抜けた。

ところが、2回を前にソン・ジュヨンが肘の異変を訴えた。ウォーミングアップをしながら、肘の状態が良くないことに気づいた。無理をすれば、今後のレギュラーシーズンまで問題が生じる可能性があった。

ソン・ジュヨンは「投げられたとしても、100%でなければ球威が弱まる可能性があった。点を与えてはいけないのに、マウンドで投げ続けていたら自分も不安だったので、コーチにすぐに伝えた。そしてマウンドに上がって時間を少し稼いだ」と語った。

マウンドの緊急事態を救ったのは、投手陣の最年長ノ・ギョンウンだった。ノ・ギョンウンはソン・ジュヨンのトラブルを知るやいなや、すぐにブルペンで肩を作った。まるで最初から登板することが決まっていたかのように素早く準備を整え、マウンドへと上がった。

その2回、ノ・ギョンウンは先頭打者ロビー・グレンディニングに中前安打を浴びたが、後続のリクソン・ウィングローブを併殺打に誘導し、ロビー・パーキンスの打球を自らライナーで処理した。パーキンスの打球を捕らえた瞬間、ノ・ギョンウンはマウンド上で咆哮した。

3回にも登板したノ・ギョンウンは、ティム・ケネリーを二ゴロ、トラビス・バザーナを三振、カーティス・ミードを遊ゴロで抑え、2イニングを完璧に封じた。先発投手の負傷というピンチを緊急救援した守護神だった。

ノ・ギョンウンは試合後、「試合前から（ソン・）ジュヨンの次に登板する可能性があると言われて準備していたし、ジュヨンには冗談で“気楽に投げろ”と言っていた。けれど、自分が2イニングまで投げるとは思わなかった。ただ、すべての力を絞り出した」と語った。

待機はしていたが、これほど早く、また長く投げるとは思わなかった。それでもノ・ギョンウンは「コーチは自分が肩を温めるのが早いことを知っている。そして、自分が行くと言った」と、緊急登板した裏側を打ち明けた。

今回の1次ラウンドでノ・ギョンウンは4試合中3試合に登板し、3.1回を無失点という鉄壁のピッチングを見せつけた。KBO最年長ホールド王、最年長30ホールドなどの記録を持つノ・ギョンウンだったが、今回の代表選出には疑問を呈する者も多かった。

だからこそ、ノ・ギョンウンは証明したかった。そして実際に証明した。「プレッシャーはなかったが、自分が代表に選ばれたことを証明できた。心の荷をようやく少し下ろせた気がする。自分がなぜここにいるのかを証明した」と、誇らしげに伝えた。

リュ・ジヒョン監督も、この日の勝利のMVPにノ・ギョンウンを挙げた。若い投手陣が善戦したこともあるが、それもソン・ジュヨンの負傷トラブルをノ・ギョンウンが埋めたからこそ可能なことだった。

リュ監督は「ソン・ジュヨンの負傷は考えてもいなかった。サインが遅く届き、次のイニングに上がるのが非常に難しかった」とし、「マウンドに上がって了解を求め時間を稼いだが、準備ができていない状況でノ・ギョンウンが2イニングを抑えてくれたことは、本当に尊敬するという表現を使いたい」と敬意を表した。

ノ・ギョンウンは今や自身を証明し、また待ってくれたファンにも報いている。彼は「もともと代表選手でもなかったのに、最後の代表チームをこのように良く締めくくることができて、準々決勝に行けて幸いだと思っている」とし、「国民の皆さんが非常に多くの声援を送ってくださり、報いなければならないと言っていたが、準々決勝進出で報いることができて非常に光栄で感謝していると伝えたい」と語っていた。

