角野隼斗、小説家・朝井リョウと「人を動かすもの」についてトーク

ピアニストの角野隼斗がナビゲーターを務めるJ-WAVE (81.3FM)『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』（毎週日曜11時30分～ ※『ACROSS THE SKY』内）。3月15日・22日の放送に小説家の朝井リョウがゲスト出演する。

■角野隼斗、朝井リョウ作品の“声に出したくなる”タイトルについてコメント

『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』は、2023年に活動の拠点をニューヨークに移し、世界を舞台に精力的に活動する角野隼斗が、海外生活の中で出会った人や音楽の話題を中心に、時にはゲストを迎えながら、彼が思うことや“角野隼斗の今”を自身の言葉で届ける番組。

今回ゲストに迎えるのは、デビュー作『桐島、部活やめるってよ』以来、時代の空気を掬い取り続ける朝井リョウ。トークは、角野が思わず“声に出したくなる”タイトルに触れるところから始まり、朝井がタイトルを作品を進めるための指標＝“北極星みたいなもの”と語る場面も。さらに、デビュー前夜の“ある一本の電話”を巡る記憶も明かされる。

さらに話題は、ファンダム経済を舞台に“物語”の功罪を描いた朝井の最新作『イン・ザ・メガチャーチ』へ。現代の熱量が集まる場所としてのファンダム、そして資本主義とは異なる物差しで捉えられる“癒し”や“救済”。朝井が作品を通して投げかける「人を動かすものは何なのか」というテーマについて語る。

そして、ふたりの“接点”として、シンガーソングライターのキタニタツヤのラジオで語られたエピソードが登場し、朝井が「（角野と）重なる」と感じたという話題も。

番組はradikoアプリで聴取可能。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から1週間番組が楽しめる。文芸、音楽、それぞれのジャンルのトップランナーであるふたりの貴重な対談の模様を、ぜひチェックしよう。

■番組情報

J-WAVE (81.3FM)『TOKYO TATEMONO MUSIC OF THE SPHERES』

03/15（日）11:30～11:50

03/22（日）11:30～11:50

※『ACROSS THE SKY』（9:00～12:00）内で放送

ナビゲーター：角野隼斗

ゲスト：朝井リョウ

