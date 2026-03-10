BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）と、リリー＝ローズ・デップら豪華ゲストが並ぶ姿が、フランス・パリで行われたCHANEL（シャネル）の2026年秋冬コレクションのショー会場でキャッチされた。

■BLACKPINKジェニーがマーゴット・ロビーと談笑、リリー＝ローズ・デップと密着！

ジェニーは、シンガーソングライター＆俳優のテヤナ・テイラー、俳優のマーゴット・ロビー、シンガーソングライターのオリヴィア・ディーン、モデル・俳優でジョニー・デップの娘であるリリー＝ローズ・デップらとフロントロウに並んでショーを鑑賞。撮影の合間に、テヤナやマーゴットと和やかに談笑する姿も捉えられた。

リリー＝ローズ・デップとは、2023年配信のドラマ『THE IDOL』で共演した仲。ジェニーはリリーとの再会を喜び、2ショット撮影では密着してお互いにキスを飛ばしたり、肩を抱いたりと、仲睦まじい姿を見せた。

SNSでは「豪華すぎるショット」「すごい並び」「もうジェニ自体がブランド」「THE IDOLでの縁がずっと繋がってるのいいな」と反響を呼んでいる。

■BLACKPINKジェニー、透け感たっぷりなコーディネートで大人の魅力を放つ

ジェニーはショーへ、黒ブラトップとショーツに、ビーズが煌めくメッシュ仕様のカーディガンとスカートのセットアップを重ねたコーディネートで出席。髪の毛はすっきりとタイトにまとめ、大胆なシースルー感で、大人の魅力を放った。自身のInstagramでは3つの投稿にわたって当日の様子を公開している。