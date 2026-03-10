『LuckyFes′26』第1弾出演アーティスト発表！AKB48、BABYMETAL、マンウィズら59組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月8・9・10・11日の4日連続で茨城・国営ひたち海浜公園にて開催される『LuckyFes’26』の第1弾出演アーティスト59組が発表された。

■『LuckyFes’26』第1弾出演アーティスト＆出演日

◇08/08（土）

相川七瀬、石崎ひゅーい、打首獄門同好会、AKB48、氣志團、きゃりーぱみゅぱみゅ、Klang Ruler、ゴールデンボンバー、しなこ、SWEET STEADY、超能力戦士ドリアン、Novelbright、FRUITS ZIPPER

◇08/09（日）

青木陽菜、CANDY TUNE、CUTIE STREET、高嶺のなでしこ、冨岡愛、NiziU、ファントムシータ、BABYMETAL、ポルカドットスティングレイ、MyGO!!!!!、MORE STAR、Liella!、RAISE A SUILEN

◇08/10（月）

Aile The Shota、アンジュルム、いぎなり東北産、オーイシマサヨシ、岸谷香、CLAN QUEEN、Chevon、私立恵比寿中学、鈴木愛理、超学生、つばきファクトリー、TOOBOE、NELKE、NOMELON NOLEMON、FLOW、muque、Mega Shinnosuke、『ユイカ』

◇08/11（火・祝）

ALI、大黒摩季、GADORO、THE BACK HORN、水曜日のカンパネラ、t-Ace、Dragon Ash、乃紫、Novel Core、ハラミちゃん、Broken my toybox、MAN WITH A MISSION、MONKEY MAJIK、yama、レトロリロン

『LuckyFes』は「音楽と食とアートの祭典」をテーマに、これまでにないまったく新しいフェスとして2022年に誕生。音楽のクロスオーバーを掲げ、ポップスやロック、ヒップホップ、アニソン、アイドル、K-POP、そして世代を超えて人気があるアーティストが出演し、マルチ世代が楽しめるフェスとして好評を博している。

5年目となる『LuckyFes’26』は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、5つのコンセプトに従い、音楽はもちろん、食やアートも楽しめるテーマパークのようなフェスを実現すべく準備中。

◇『LuckyFes』5つのコンセプト

1.グリーン：緑の芝生と木陰を活用して

2.クロスオーバー：多様なジャンルの音楽を提供し

3.テーマパーク：食やアートが溢れる夢の空間をつくり

4.ファミリー：子供も親も三世代で楽しめて

5.安心安全：熱中症対策を万全にする

『LuckyFes’26』は、解放感抜群の大草原に位置するRAINBOW STAGEとWING STAGE、周囲の緑と一体感が感じられる庭園に位置するGARDEN STAGE、木に囲まれた丘に建つHILLS STAGEの4ステージを展開、さらに『LuckyFM』ゆかりのアーティストを中心としたLuckySpaceも展開される予定だ。

なお、3月10日より第1次先行チケット、駐車券とテント券が販売スタートする。

■イベント情報

『LuckyFes’26』

08/08（土）・09（日）・10（月）・11（火・祝）茨城・国営ひたち海浜公園

