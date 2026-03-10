老犬介護の日常を公開する大場久美子、「昼夜逆転は仕方ないですね」「突然パタンと寝る」愛犬を紹介
俳優・歌手で心理カウンセラーとしても活動する大場久美子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。愛犬を介護する日常を公開した。
【写真】「グル活中に突然パタン」すやすや眠る愛犬・心菜ちゃん
投稿でショート動画を公開。すやすやと眠っている心菜ちゃんを紹介し、コメント欄で「我が家のわんこはマイペース」「老犬心菜もだんだん身体の調子が戻ってきた様子 老犬ちゃんは寝て体力回復なので」とつづった。
続けて「てんかん発作後は1〜2時間で起きちゃう睡眠リズムから前のように少し戻ってきたような。昼夜逆転は仕方ないですね」と気づかい、「こんな曇り空の時は無理に起こさずゆっくり寝かせてあげましょ」などと気づかいを見せた。
動画にはテロップが表示されており、「老犬介護」「グル活中に突然パタンと寝る心菜」とコメント。動画内では、大場が寝ている心菜ちゃんを抱いたまま起こさないように「どないなってんのこれー」「困る〜」「お布団に移すよ〜」と優しく声かけしている。
