千葉県茂原市で、29歳の娘を殺害した疑いで、母親が逮捕されました。重度の障害があり寝たきりの状態だった娘を、母親が介護していたとみられ、調べに対し「一緒に死のうと思った」などと話しているということです。

■寝たきり状態の娘（29）の介護を続け…

58歳の母親と、重度の障害があったとみられる29歳の娘。2人で暮らしていた千葉県茂原市の家で8日、事件は起きました。

逮捕されたのは、母親の斎藤千栄子容疑者（58）。娘の加奈さん（29）を殺害した疑いが持たれています。

親子を長年知っている、近所に住む男性は…。

近所の男性

「（娘は）生まれた時からずっと車イス。（トイレなど）下の世話も全部（斎藤容疑者が）やっていた」

加奈さんは、体を動かすことも話すこともできない寝たきり状態。そんな娘の介護を、斎藤容疑者は続けていたとみられます。

■母も娘も…全身がぬれた状態に

すると、8日の朝方。突然、男性の元に斎藤容疑者から電話がかかってきたといいます。

近所の男性

「（8日）午前6時12分ごろ電話来た。『起きてる？』『起きてるよ』」

斎藤容疑者は、こう話したといいます。

斎藤容疑者（58）

「大変なことがあったから来てほしい」

近所の男性

「慌てて行った。開けてみたら部屋の中がきれい」

男性が自宅に入ると、普段、物が置かれていたはずの部屋は、何もない状態。その角に、座り込んでいたという斎藤容疑者。全身がぬれていたといいます。

「お母さん（斎藤容疑者）がビショビショで、ブルブル震えていた。泣いて震えてる。『どうした？』『（加奈が）死んじゃった』『自分がやった』というようなことを言っていた」

近所の男性

「さてはと思って（別の部屋を）見たら、（娘が）真っ白になってベッドの上で斜めになって」

警察によると、加奈さんはその場で死亡が確認され、斎藤容疑者同様、全身がぬれた状態だったといいます。

その近くには…。

近所の男性

「白っぽい衣装ケースが2つ置いてあった。その中に紙パンツとかいっぱい入っていたけど全部ぬれていた」

■逮捕の母「この先、私が死んで娘が…」

斎藤容疑者は、こう供述しています。

斎藤容疑者（58）

「衣装ケースにはぬるま湯を入れた」

警察は、斎藤容疑者が衣装ケースに加奈さんの顔を沈め、殺害したとみています。

「この先、私が死んで、娘がかわいそうな境遇にあうなら、私も一緒に死んで天国に行こうと思った」

近所の男性によると、自宅には、遺書が置いてあったといいます。

──斎藤容疑者は普段どんな人？

近所の男性

「普通ですよ、普通の奥さん」

──はたから見たら元気そう？

近所の男性

「元気そう。（娘は）手足は動かないし、しゃべれないし。そんなに悩んでいるような感じじゃなかった」

警察は、事件の詳しい経緯を調べています。