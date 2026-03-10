モデルで俳優の大政絢（35）が、まもなく1歳を迎える長男のために作った彩り豊かな手料理の数々を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】大政絢の手料理や夫や子どもの2ショット

2021年12月、ロックバンド「ONE OK ROCK」のギタリスト・Toruと結婚し、2025年4月には第1子となる男の子が誕生。夫婦それぞれのInstagramでは、家族との日常を発信しており、Toruが息子を抱える仲睦まじい親子ショットや、お食い初めをした際の様子なども公開してきた。

“まもなく1歳”長男へ作った手料理に絶賛の声

2026年3月8日には、大政がThreadsを更新し、長男へ作った手料理の数々を披露。「最近ついに1日3回食に。裏ごししていた時期が懐かしい…毎日、離乳食の作り方とにらめっこしていたけれど最近ほんの少しだけ余裕が出てきた気がします。今はまだ大人のご飯より子どものご飯を作る時間の方が長いけれど『これは慣れだ…！』と修業のような気持ちで作ってました。食べムラもあってほぼ残されて『ちーん』な日もあるけど…食べる量は増えて、しっかりかめるようにもなってきていて成長に毎日感動しています。先輩ママさん、時短できる離乳食のコツあったらぜひ教えてください」とつづった。

この投稿には「バランスの取れた彩りの良いご飯ですね」「こんなにも美味しそうなご飯。お子さんも楽しい時間でしょうね」「多分、絢ちゃんのご飯がステキ過ぎてここ見てる全主婦が何もアドバイスなんてできないと思います」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）