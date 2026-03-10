Azavanaが2月28日、東京・Zepp Shinjukuにて2026年初頭より関東圏を中心に開催してきた全7公演のワンマンツアー＜心音＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

本公演の約1週間前となる2月21日には、Azavana初となるフリーライヴを急遽開催。会場となった池袋西口公園野外劇場・グローバルリングシアターには約600人のファンが集結し、＜大決起集会＞と銘打たれたフリーライヴは、ツアーファイナルへの期待を大きく高めるプレイベントとなった。

2024年9月2日の始動以降、破竹の勢いでヴィジュアル系シーンに名を馳せているAzavana。これまで映画『V.MARIA』への出演や、初の海外公演となる上海でのワンマンライヴを成功させるなど、活動の幅を着実に広げてきた。さらに7月12日には、フランス・パリで開催される大型音楽フェス＜B7KLAN-J-ROCK FEST＞への出演が決定しているなど、国内外で存在感を高めている。

Zepp Shinjukuファイナル公演では、ワンマンツアー＜心音＞の集大成として進化したバンドの姿を見せつけた。

本編全18曲のセットリストの中には、代表曲「飢えた球体」をはじめ、3月12日リリース(※2月25日より各音楽配信サービスにて先行配信)の1stフルアルバム『生きていたいと流れ着いたこの街で』収録楽曲も多数演奏された。予想だにしなかったニューアルバム収録曲を中心とした構成からは、すでに“先”を見据えた彼らの姿勢を色濃く感じさせ、実に濃密なライヴとなった。

終演後には、1stフルアルバムリリースツアー＜生きていたいと流れ着いたこの街で＞の開催が発表された。同ツアーは、大阪、名古屋、東京のCLUB QUATTROを巡る内容となる。アルバムと同タイトルを冠したツアーとなることから、作品の世界観をより深く体感できるステージが期待されるところだ。

本ツアーのFCチケット最速先行(PLATINUMコース限定)は本日3月10日12:00より、二次先行(GOLDコース以上)は3月18日12:00より開始され、いずれも抽選受付となる。チケット申込み期間内に入会いただくとFC先行受付に申込み可能とのこと。また、イープラスによるプレオーダー受付は3月28日からスタートする予定だ。

撮影◎ ゆうと。／Litchi

■東名阪ツアー＜Azavana 1st Full Album Release Tour ｢生きていたいと流れ着いたこの街で｣＞

4月24日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:30

4月25日(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

4月29日(水祝) 東京・渋谷CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

▼チケット

前売\5,500 / 当日\6,000

【FC 一次先行受付(PLATINUMコース限定)※抽選】

受付期間：3/10(火)12:00〜3/14(土)23:59

【FC 二次先行受付(GOLDコース以上)※抽選】

受付期間：3/18(水)12:00〜3/22(日)23:59

受付URL：https://www.azavana-official.com/events/17756

【イープラスプレオーダー受付】

受付期間：3/28(土)12:00〜4/4(土)23:59

【一般発売】

発売開始：4/11(土)10:00〜

■1stフルアルバム『生きていたいと流れ着いたこの街で』

2026年3月12日(木)リリース

AZCD-007 \4,500(Tax out)

CD販売リンク：https://azavana.buyshop.jp

配信リンク：https://www.tunecore.co.jp/artists/azavana

▼disc1:CD

01.「 」

02.Erica

03.灰色の海を泳ぐホタル

04.TATTOO

05.Mist

06.擬態

07.Hysteria

08.白露

09.秒針に沈めて

10.空っぽな唄

11.獄詩

12.星灯り、滴る虚夢

13.心音

▼disc2:DVD

01.「心音」(Music Video)

02.「心音」(オフショット収録映像)