【レポート】Azavana、ツアー＜心音＞のZepp Shinjukuファイナルで1stアルバムのリリースツアー開催を発表
Azavanaが2月28日、東京・Zepp Shinjukuにて2026年初頭より関東圏を中心に開催してきた全7公演のワンマンツアー＜心音＞のファイナル公演を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。
本公演の約1週間前となる2月21日には、Azavana初となるフリーライヴを急遽開催。会場となった池袋西口公園野外劇場・グローバルリングシアターには約600人のファンが集結し、＜大決起集会＞と銘打たれたフリーライヴは、ツアーファイナルへの期待を大きく高めるプレイベントとなった。
2024年9月2日の始動以降、破竹の勢いでヴィジュアル系シーンに名を馳せているAzavana。これまで映画『V.MARIA』への出演や、初の海外公演となる上海でのワンマンライヴを成功させるなど、活動の幅を着実に広げてきた。さらに7月12日には、フランス・パリで開催される大型音楽フェス＜B7KLAN-J-ROCK FEST＞への出演が決定しているなど、国内外で存在感を高めている。
Zepp Shinjukuファイナル公演では、ワンマンツアー＜心音＞の集大成として進化したバンドの姿を見せつけた。
本編全18曲のセットリストの中には、代表曲「飢えた球体」をはじめ、3月12日リリース(※2月25日より各音楽配信サービスにて先行配信)の1stフルアルバム『生きていたいと流れ着いたこの街で』収録楽曲も多数演奏された。予想だにしなかったニューアルバム収録曲を中心とした構成からは、すでに“先”を見据えた彼らの姿勢を色濃く感じさせ、実に濃密なライヴとなった。
終演後には、1stフルアルバムリリースツアー＜生きていたいと流れ着いたこの街で＞の開催が発表された。同ツアーは、大阪、名古屋、東京のCLUB QUATTROを巡る内容となる。アルバムと同タイトルを冠したツアーとなることから、作品の世界観をより深く体感できるステージが期待されるところだ。
本ツアーのFCチケット最速先行(PLATINUMコース限定)は本日3月10日12:00より、二次先行(GOLDコース以上)は3月18日12:00より開始され、いずれも抽選受付となる。チケット申込み期間内に入会いただくとFC先行受付に申込み可能とのこと。また、イープラスによるプレオーダー受付は3月28日からスタートする予定だ。
撮影◎ ゆうと。／Litchi
■東名阪ツアー＜Azavana 1st Full Album Release Tour ｢生きていたいと流れ着いたこの街で｣＞
4月24日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start18:30
4月25日(土) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open17:00 / start17:30
4月29日(水祝) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open17:00 / start17:30
▼チケット
前売\5,500 / 当日\6,000
【FC 一次先行受付(PLATINUMコース限定)※抽選】
受付期間：3/10(火)12:00〜3/14(土)23:59
【FC 二次先行受付(GOLDコース以上)※抽選】
受付期間：3/18(水)12:00〜3/22(日)23:59
受付URL：https://www.azavana-official.com/events/17756
【イープラスプレオーダー受付】
受付期間：3/28(土)12:00〜4/4(土)23:59
【一般発売】
発売開始：4/11(土)10:00〜
■1stフルアルバム『生きていたいと流れ着いたこの街で』
2026年3月12日(木)リリース
AZCD-007 \4,500(Tax out)
CD販売リンク：https://azavana.buyshop.jp
配信リンク：https://www.tunecore.co.jp/artists/azavana
▼disc1:CD
01.「 」
02.Erica
03.灰色の海を泳ぐホタル
04.TATTOO
05.Mist
06.擬態
07.Hysteria
08.白露
09.秒針に沈めて
10.空っぽな唄
11.獄詩
12.星灯り、滴る虚夢
13.心音
▼disc2:DVD
01.「心音」(Music Video)
02.「心音」(オフショット収録映像)
