£´»ù¤ÎÊì¡¢40ºÐÄ¶ÍÌ¾½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¡Ö¤Ê¤¼ºÐ¼è¤é¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö±Ê±ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥É¥ó¥Ê¡×
½÷Í¥µÜùõ¤¢¤ª¤¤¡Ê40¡Ë¤¬¡¢10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Öginza magazine¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤Ï¡Ö¡ÒCELINE¡Ó2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇµÜùõ¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£¥·¥ç¡¼¤Î´¶ÁÛ¤ä¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÜùõ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¡£µÜùõ¤Ï¥¦¥¨¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ÎÃãÈ±¤Ë¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖCELINE¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ËÂÐ¤·¡Ö±Ê±ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¼ºÐ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤©¡¼¡©¡ª¡¡ÀÎ¤«¤éåºÎï¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ë¤¥¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡Ä¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤¢¤ª¤¤¤Á¤ã¤óÇ¯¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜùõ¤Ï¸µV6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈºÆº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï4»ù¤ÎÊì¡£