タンバリンズ、3月19日に東京・代官山で新たなフラッグシップストアを披露

パフュームブランド・TAMBURINS (タンバリンズ）が、3月19日に東京・代官山で新たなフラッグシップストアを披露する。

TAMBURINSは、“型にはまらない美しさ”を探求するパフュームブランド。BLACKPINKのジェニーがブランドアンバサダーを務めている。

このたび披露されるTAMBURINS代官山フラッグシップストアは、青山と渋谷に続き、日本国内で3番目に披露するフラッグシップストア。TAMBURINSならではの独特な想像力と芸術的哲学が込められた「おとぎ話のような世界観」を空間全体に表現している。

店舗に足を踏み入れた瞬間、13mの大きいダックスフントオブジェ｢SUNSHINE（サンシャイン）｣が来店者をお迎え。SUNSHINEは、昨年9月にHAUS NOWHERE SEOULで初めて公開され、大きな話題となった作品だ。

IICOMBINED LABが積み重ねてきたアニマトロニクス技術と極めて写実的な表現が集約された作品として、精巧なエンジニアリングを通じて小さな筋肉の震えや呼吸までも再現。本物の生き物と向き合っているかのような没入感を体験できる。

これまでソウル・聖水（ソンス）でのみ出会うことができたSUNSHINEが日本上陸のニュースということもあり、日本国内の消費者から大きな注目を集めている。

SUNSHINEの隣には、現実と想像をつなぐ特別なフォトブース、「SUNSHINE AI Twin Look」フォトコンテンツも用意される予定だ。フォトゾーンに立つと、スクリーンの中にはSUNSHINEが現れ、来店者と同じコーディネートのツインルックに変身して一緒に写真を撮ることができる。

特に代官山専用のローディングスクリーンには、浴衣を着たSUNSHINEが登場。ここでしか体験できない特別なデジタル体験を楽しむことが可能だ。

また、3月19日のストアオープンとともに、TAMBURINSのアイコニックなEGG PERFUME（エッグパフューム）から人気の香り「EVENING GLOW（イブニンググロウ）」が新たに発売される予定。

夕暮れの空に赤く染まったようなバラをパチュリとシプリオールを重ねたEVENING GLOWの香りを、巣の中の卵を思わせる柔らかな曲線と質感を似せたEGG PERFUMEでも楽しむことができる。

この商品は4月16日まで、代官山フラッグシップストアでのみ特別に販売される予定だ。

さらに、3月9日に公式Instagramで公開されたティザー映像では、代官山専用デザインの特別なショッピングバッグや子犬のバルーンなど、この場所でしか手に入らないリミテッドギフトアイテムが登場。

多彩なインスピレーションと心地よい感情をプレゼントするギフトショップのように、さまざまなアイテムと特別な体験で満たされる代官山フラッグシップストアに対する期待感が一層高まっている。

昨年オープンした東京・渋谷フラッグシップストアと渋谷PARCO店に続き、今年2月には大丸神戸店のオープンを成功に終えたTAMBURINS。日本の消費者との接点をさらに広げ、日本パフューム市場におけるブランドの存在感をより一層強めていく。

【TAMBURINSの店舗一覧・取扱店舗】

TAMBURINS DAIKANYAMA FLAGSHIP STORE東京都渋谷区猿楽町28-14MON〜SUN 11:00-20:00

TAMBURINS SHIBUYA FLAGSHIP STORE東京都渋谷区宇田川町16-16 パルコSR-6MON〜SUN 11:00-21:00

TAMBURINS AOYAMA FLAGSHIP STORE東京都港区南青山5-3-2MON〜SUN 11:00-20:00

TAMBURINS DAIMARU KOBE兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店1階MON〜SUN 10:00-20:00

TAMBURINS SHIBUYA PARCO東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCOヒューリックビル PARCO 1FMON〜SUN 11:00-21:00

TAMBURINS ISETAN SHINJUKU東京都新宿区3丁目14-1 伊勢丹新宿店 本館2階MON〜SUN 10:00-20:00

TAMBURINS OSAKA HANKYU〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店3階MON〜SUN 10:00-20:00

TAMBURINS公式オンラインストアhttps://www.tamburins.com