「天使が天使を産んだ」吉田朱里、第1子の記念ショット公開「急にオードリーの春日出てきたのかと思った」
元NMB48でタレントの吉田朱里さんは3月9日、自身のInstagramを更新。第1子の“1ヶ月フォト”を披露しました。
【写真】吉田朱里の子どもの“1ヶ月フォト”
1、2枚目は飾り付けされたベビーバスケットの中に、白いレースの洋服を着た赤ちゃんがいる様子。顔は隠れていますが、2種類の衣装ですてきな雰囲気に仕上がっています。そのほかの写真では、「ヘアセットでパパに遊ばれる娘」と題した娘の“七三分け”ショットや愛犬とのシーンも披露。
また9枚目は「自分の写真無さすぎて…あったのは一日の終わりの私笑」と、すっぴんの吉田さんが子どもの隣で横になる姿です。最後は「もーすぐ現場復帰だ」と、仕事への気合を込めた言葉も添えました。
ファンからは、「どれも素敵な写真ばっかりで共有してくれて嬉しい」「4枚目で急にオードリーの春日出てきたのかと思った笑かわいい笑」「2ヶ月で復帰するのー！？」「頑張りすぎないで、ぼちぼちね」「けつくま可愛い」「天使が天使を産んだんだーー」「成長早いな」など、さまざまな声が上がっています。
(文:中村 凪)
出産報告の親子ショット1月30日の投稿で「応援してくださる皆様にご報告です。先日、元気な女の子を出産しました」と、出産報告と親子ショットを公開していた吉田さん。コメントでは、「おめでとうー」「おつかれさまだよ！ゆっくり身体休めてね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
